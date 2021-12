Com aproveitamento de 100%, Catuense goleia o Feirense

Caçula como o Galícia, a Catuense, por outro lado, tem feito um belo papel. A equipe chegou, na quarta-feira, 15, ao terceiro triunfo em três jogos na competição.

Aproveitando o embalo dos outros dois sucessos, a Catuta conseguiu a sua primeira goleada. O time recebeu o Feirense em Alagoinhas e triturou. Fez 4 a 0 e chegou a nove pontos, dois a mais do que a vice-líder, Juazeirense.

O atacante Kleuber e o zagueiro Fabão marcaram dois gols cada. Também se enfrentaram na quarta, 15, Juazeiro e Botafogo, no Adauto Moraes. Lau fez o do Juá e Joãozinho, o do Mais Simpático no 1 a 1

