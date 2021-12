Com apoio da torcida, Vitória vence o Vasco e sai da zona de rebaixamento

O Vitória aproveitou o apoio da torcida para sair da zona de rebaixamento. Neste sábado, 30, o Rubro-negro venceu o Vasco por 4 a 2, no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão. Adailton, Elkeson, Neto Coruja e Júnior marcaram para o Leão. Nunes e Fumagalli descontaram para o Vasco.

Com o triunfo, o Vitória chegou aos 37 pontos e ocupa provisoriamente a 14ª posição, já que pode perder duas colocações até o término da rodada. Para permanecer em 14º, o Rubro-negro depende de tropeços de dois times: Guarani e Atlético-MG.

Agora, a equipe comandada por Antônio Lopes enfrenta o Santos nesta quarta-feira, 3, às 18h30 (horário da Bahia), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada da competição.

O jogo – Apesar do calor, as duas equipes iniciaram a partida com muita velocidade buscando o gol. Logo no primeiro minuto do jogo, o Vitória apostou na velocidade de Adailton para abrir o placar. O atacante invadiu a área pela direita, se livrou de dois zagueiros e chutou forte, sem chance para Fernando Prass.

O Vasco tentava chegar com Eder Luis e Zé Roberto, mas a defesa rubro-negra estava bem posicionada e impedia as jogadas.

Ainda no primeiro tempo, o Vitória perdeu o zagueiro Wallace, que saiu machucado e deu lugar a Thiago Martinelli. No Vasco, Paulo César Gusmão percebeu a improdutividade de seu ataque e colocou Nunes no lugar do lateral-esquerdo Diogo, mas quem continuou atacando foi o Rubro-negro.



Aos 40, Elkeson marcou o segundo do Leão quando arriscou um chute forte de fora da área. Fernando Prass não conseguiu espalmar e a bola entrou no seu canto esquerdo.



Com o 2 a 0, o Rubro-negro continuou no ataque e marcou o terceiro no fim da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, a bola foi desviada para o gol e Fernando Prass fez uma bela defesa. No rebote, Neto Coruja apareceu livre para escorar de cabeça e estufar as redes.



Na segunda etapa, a equipe vascaína começou melhor e diminuiu o placar logo aos quatro minutos. O lateral-direito Fagner cobrou falta na área e Nunes cabeceou no canto esquerdo de Viáfara. O goleiro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.



Mesmo assim, o Vitória não se intimidou e marcou o quarto. Aos 11, Júnior recebeu passe de Elkeson, invadiu a área e chutou forte para acertar o canto esquerdo de Fernando Prass.



Com o resultado definido, o Rubro-negro administrou a partida, mas não conseguiu evitar o segundo gol da equipe carioca. No fim do jogo, o meia Fumagalli, que entrou no lugar de Eder Luis, cobrou falta com perfeição e acertou o canto esquerdo de Viáfara.



Vitória 4x2 Vasco

Barradão, em Salvador

Vitória: Viáfara, Jonas, Wallace (Thiago Martinelli), Anderson Martins e Egídio; Neto Coruja, Uelliton (Renato), Elkeson (Ricardo Conceição) e Ramon; Adaílton e Júnior. Técnico: Antônio Lopes.

Vasco: Fernando Prass; Fagner, Cesinha, Jadson Viera e Diogo (Nunes); Rafael Carioca, Jumar, Fellipe Bastos (Rômulo) e Felipe; Zé Roberto e Eder Luis (Fumagalli). Técnico: Paulo César Gusmão.



Gols: Adailton (um minuto do 1º tempo), Elkeson (aos 40 min do 1º tempo), Neto Coruja (aos 46 min do 1º tempo) e Júnior (aos 11 min do 2º tempo) para o Vitória; Nunes (aos quatro min da 2º etapa) e Fumagalli (aos 46 do 2º tempo) para o Vasco.

Cartões amarelos: Júnior, Ramon, Anderson Martins e Neto Coruja (Vitória); Jadson Viera e Nunes (Vasco).



Público: 31.449 torcedores

Renda: R$ 301.570

Árbitro: Wilson Luiz Seneme (Fifa/SP)

Assistentes: Herman Brumel Vani (SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP).

adblock ativo