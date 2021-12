Com alemão decisivo, Hawks bate Cavaliers e encerra invencibilidade do campeão

Os atuais campeões da NBA foram surpreendidos pelo Atlanta Hawks, em casa, e perderam na rodada da noite desta terça-feira, 8, a invencibilidade que ostentavam neste início de temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. Após seis vitórias em seis jogos, o Cleveland Cavaliers caiu por 110 a 106 e deixou de ser o único invicto desta edição da competição.

O alemão Dennis Schroder, com 28 pontos e seis assistências, acabou sendo o principal nome do time visitante. Além da atuação decisiva do jogador, a equipe de Atlanta contou com Kent Bazemore (25 pontos) e Paul Milsap (21) com as mãos calibradas para surpreender em Cleveland.

Mesmo com o resultado negativo, O Cavaliers se manteve na liderança da Conferência Leste da NBA, agora com seis vitórias e uma derrota, enquanto o Hawks acendeu ao terceiro lugar, com cinco triunfos contabilizados em sete partidas.

Grande astro dos atuais campeões da NBA, LeBron James demorou a "acordar" no confronto desta terça na Quicken Loans Arena. De forma inesperada pelo seu alto padrão de desempenho, ele havia marcado míseros dois pontos até a metade do terceiro período do duelo, antes de fazer mais 21 na reta derradeira da partida, na qual também apanhou nove rebotes.

Kyrie Irving, com 29 pontos, foi o cestinha do jogo pela equipe da casa, que ainda teve Kevin Love garantindo um "double-double" ao marcar 24 pontos e apanhar 12 rebotes. A boa atuação da dupla, porém, não foi suficiente para salvar o time de Cleveland, que se ressentiu de desempenho melhor de LeBron James.

"Foi um jogo estranho", afirmou o astro, que teve uma noite duplamente decepcionante também pelo fato de que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos na votação iniciada na última terça. No domingo passado, LeBron participou de um lotado comício em Ohio no qual expressou seu apoio público à campanha da democrata Hillary Clinton, derrotada pelo candidato republicano na apertada eleição norte-americana.

MAVERICKS FREIA O LAKERS - Outro time que viu uma boa sequência de vitórias acabar na rodada desta terça-feira da NBA foi o Los Angeles Lakers. Também jogando em casa, caiu diante do Dallas Mavericks por 109 a 97 depois de ter acumulado três triunfos consecutivos nesta temporada regular.

O time do Texas foi impulsionado por bela atuação de Harrison Barnes, cestinha do jogo com 31 pontos, sendo que a equipe visitante ainda teve Seth Curry e J.J. Barea se destacando no campo ofensivo com respectivamente 23 e 18 pontos.

Foi apenas a segunda vitória em sete jogos do Mavericks, o 12º colocado da Conferência Oeste, na qual o Lakers agora ocupa o nono lugar com quatro triunfos e quatro derrotas. O time da Califórnia, por sinal, voltou a jogar sem o brasileiro Marcelinho Huertas, novamente descartado pelo técnico Luke Walton.

Já Jordan Clarkson conseguiu se destacar pela equipe da casa ao sair do banco para marcar 22 pontos, terminando como cestinha do time, logo à frente do companheiro de time Nick Young.

Em outro jogo interessante da rodada desta terça-feira à noite na NBA, o Portland Trail Blazers venceu o Phoenix Suns por 124 a 121, em casa, onde foi empurrado principalmente pelas atuações decisivas de Damian Lillard e C.J. McCollum, autores respectivamente de 38 e 33 pontos. Eric Bledsoe, com 31 pontos, foi o cestinha do time visitante, que também contou com o brasileiro Leandrinho entrando no decorrer do confronto para contabilizar dez pontos, três assistências e dois rebotes.

Assim, o Blazers se garantiu na sexta posição da Conferência Leste, com cinco vitórias em oito jogos, e ampliou a crise no Suns, antepenúltimo desta conferência, com apenas dois triunfos também em oito confrontos disputados até aqui.

GASOL DECIDE NO FIM - Outra partida decidida apenas no fim nesta terça-feira, mas desta vez no estouro do cronômetro, foi em Memphis, onde o Grizzlies contou com Marc Gasol ganhando um rebote e fazendo a cesta em seguida para assegurar a vitória por 108 a 107 sobre o Denver Nuggets.

O espanhol, por sua vez, foi o segundo maior cestinha da equipe da casa no jogo, com 19 pontos, ficando apenas um atrás de Vince Carter. Emmanuel Mudiay e Danilo Gallinari, com 23 e 21 pontos respectivamente, foram os destaques ofensivos da equipe visitante.

Foi a quarta vitória em oito jogos do Grizzlies, o oitavo colocado da Conferência Leste, na qual o Nuggets figura em 11º, agora com quatro derrotas em sete partidas.

Confira os resultados da rodada desta terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 106 x 110 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 119 x 110 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 108 x 107 Denver Nuggets

Portland Trail Blazers 124 x 121 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 97 x 109 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 102 x 94 New Orleans Pelicans

Confira os jogos desta quarta-feira:

New York Knicks x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Boston Celtics

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Filadelfia 76ers

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

