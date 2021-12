Com abandono de Rosberg, Hamilton vence na Rússia e fica perto do título

Lewis Hamilton se aproximou do seu terceiro título na Fórmula 1 neste domingo, 11, ao vencer o GP da Rússia, no Autódromo de Sochi, e ainda contar com o abandono de Nico Rosberg, seu companheiro na Mercedes. Sebastian Vettel chegou em segundo lugar e assumiu a vice-liderança do Mundial de Pilotos. E o surpreendente mexicano Sergio Pérez completou o pódio. Beneficiado pelo abandono dos rivais, Felipe Massa terminou em quarto lugar. Felipe Nasr foi o 7º.

Com os resultados deste domingo, Hamilton poderá assegurar o título já na próxima etapa, nos Estados Unidos, faltando ainda três corridas para o fim do campeonato: México, Brasil e Abu Dabi. Ele lidera o campeonato com 302 pontos, contra 236 de Vettel e 229 de Rosberg, novo terceiro colocado do Mundial.

De quebra, o piloto da Mercedes alcançou sua 42ª vitória na F1, alcançando a marca de Vettel. Hamilton agora deixa Ayrton Senna, com 41 triunfos, para trás. Inglês e alemão só estão atrás das 51 vitórias do francês Alain Prost e das 91 do alemão Michael Schumacher.

A corrida deste domingo foi marcado por abandonos que foram cruciais para o resultado final da prova, a começar pela saída precoce de Rosberg, com problemas no acelerador. Outras desistências, como a de Romain Grosjean, causaram a entrada do safety car na pista - houve uma entrada anterior logo após batida entre o alemão Nico Hülkenberg e o sueco Marcus Ericsson na largada.

Mas o abandono decisivo aconteceu na volta final, quando o finlandês Kimi Raikkonen acertou o compatriota Valtteri Bottas. O piloto da Williams se encaminhava para o terceiro lugar na corrida, porém precisou abandonar por causa da pancada. Raikkonen terminou em quinto, mas deve sofrer punição.

A sequência de abandonos nas voltas finais só beneficiou os brasileiros. Massa ganhou quatro posições, ao saltar do oitavo para o quarto lugar. Nasr ganhou três colocações.

A CORRIDA - Um dos raros bons momentos do GP da Rússia, a largada em Sochi foi marcada por boas disputas, avanços dos brasileiros e até pela entrada do safety car na pista. Na ponta, Lewis Hamilton ameaçou Nico Rosberg, mas se segurou para evitar um choque. Kimi Raikkonen ganhou duas posições e despontou em terceiro. Entre os brasileiros, no pelotão intermediário, Felipe Massa pulou do 15º para o 12º lugar. Felipe Nasr trocou o 12º pelo 11º posto.

Próximo deles, o alemão Nico Hülkenberg rodou sozinho e, atravessado na pista, foi atingido pelo sueco Marcus Ericsson, companheiro de Nasr na Sauber. Os dois deixaram a corrida mais cedo e o safety car precisou permanecer no traçado por três voltas.

Na relargada, o finlandês Valtteri Bottas, que começara mal a prova, ultrapassou Raikkonen e esquentou a disputa pelas primeiras posições. A dupla e o alemão Sebastian Vettel, também da Ferrari, brigavam pelo terceiro lugar, que logo virou segundo lugar por causa do inesperado abandono de Rosberg. Com problemas mecânicos, o alemão deixou a prova na 7ª volta.

A essa altura da corrida, os brasileiros já entravam na zona de pontuação. Nasr figurava em 8º, seguido de perto por Massa, em 9º. A dupla ganhava terreno quando o francês Romain Grosjean perdeu o controle de sua Lotus e bateu forte contra a barreira de proteção. Sem se machucar, saiu sozinho do carro, bem danificado pelo impacto da pancada.

O choque exigiu novamente a entrada do safety car, na 12ª volta. Os pilotos foram enfileirados, prejudicando a ascensão dos brasileiros na prova. O bloco intermediário aproveitou o momento para iniciar as trocas de pneus. Os líderes decidiram permanecer mais tempo na pista antes da parada.

A relargada na volta 17 voltou a esquentar a briga interna na Ferrari. Após duas tentativas frustradas, Vettel passou Raikkonen e se credenciou para o confronto direto com Bottas pelo segundo lugar. Hamilton, enquanto isso, sustentava folgada vantagem na liderança.

O alemão enfim alcançou o segundo lugar na 27ª volta, quando Bottas trocou os pneus numa parada mais lenta que a dos rivais - a Williams superou os três segundos em todos os pit stops deste domingo. O finlandês atrás de Vettel e do mexicano Sergio Pérez e não conseguiu retomar a posição anterior nem mesmo depois de o alemão fazer sua parada, quatro voltas depois. Raikkonen parou na volta seguinte, sem ameaçar os dois rivais.

Sem o mesmo sucesso de Vettel na parada, Raikkonen e Bottas tinham dificuldade para se reaproximar das primeiras posições. Pérez, com uma estratégia eficiente, figurava em terceiro e o australiano Daniel Ricciardo surgia também na disputa.

Mas o panorama sofreu duas grandes mudanças nas voltas finais da prova. Primeiro Ricciardo abandonou a corrida, abrindo caminho para Bottas e Raikkonen se aproximarem de Pérez. O piloto mexicano não conseguia impor forte ritmo e permitiu a aproximação dos adversários.

Faltando duas voltas para a bandeira, Bottas e Raikkonen elevaram o nível e passaram, quase juntos, o piloto da Force India. A disputa, então, voltou a ser direta entre os finlandeses. E o piloto da Ferrari não se contentava com o quarto lugar.

Muito agressivo nas curvas finais, partiu para cima de Bottas em manobra atrapalhada e acabou acertando o compatriota. O piloto da Williams saiu da pista e da corrida. Raikkonen, contudo, teve o carro danificado e ainda completou a prova em quinto.

A batida só beneficiou os brasileiros. Fora desta briga, Massa vinha galgando posições no pelotão intermediário. Em uma de suas melhores disputas, superou o anfitrião Daniil Kvyat. Em seguida contou com os abandonos do espanhol Carlos Sainz Jr (que participou normalmente da corrida apesar da forte batida no terceiro treino livre, no sábado), Ricciardo e Bottas e com as avarias da Ferrari de Raikkonen para chegar num inesperado quarto lugar, exibindo forte recuperação em relação ao 15º lugar da largada.

Também beneficiado pelos abandonos dos rivais, Nasr se consolidou no Top 10, apesar da parada lenta nos boxes. Garantiu a 7ª colocação. Cumpriu, assim, a meta de terminar a prova na zona de pontuação - somente os 10 primeiros colocados pontuam. Nasr pode ganhar mais uma posição caso Raikkonen seja punido pela batida em Bottas.

A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada em Austin daqui a duas semanas. O GP dos Estados Unidos está marcado para o dia 25.

Confira a classificação final do GP da Rússia:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1h37min11s024

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 5s953

3º - Sergio Pérez (MEX/Force India), a 28s918s

4º - Felipe Massa (BRA/Williams0, a 38s831

5º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), a 42s358

6º - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull), a 47s566

7º - Felipe Nasr (BRA/Sauber), a 56s508

8º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus), a 61s088

9º - Jenson Button (ING/McLaren), a 79s467

10º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), a 86s210

11º - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso), a 88s424

12º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), sem tempo

13º - Roberto Merhi (ESP/Marussia), 1 volta

14º - Will Stevens (ING/Marussia), 2 voltas



Não completaram:

Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

Romain Grosjean (FRA/Lotus)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

