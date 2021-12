Com a obrigação de vencer, Conquista recebe a surpresa CSA

A primeira partida em casa do Vitória da Conquista na Copa do Nordeste vai ser um prova de fogo. Pelo menos é o que diz o cartão de visitas do CSA. Na rodada inaugural, o time alagoano aplicou um sonoro 4 a 1 no Bahia. O placar lhe fez largar na liderança do Grupo B.

Nesta quarta-feira, 22, às 19h, o clube baiano recebe o CSA no estádio Lomanto Júnior. E o mais tenso: com a obrigação de vencer. Como o Vitória da Conquista, na estreia, levou 3 a 2 do Santa Cruz, pode ver sua classificação para o mata-mata comprometida já no final da segunda das seis rodadas da primeira fase.

E, com o moral alto, os alagoanos chegaram à Bahia avisando: querem os três pontos de qualquer forma.

"Asseguramos que essa determinação e vontade nunca vão faltar. Contra o Bahia, colocamos tudo em prática. Sabemos que foi só o primeiro passo, mas almejamos e vamos buscar a classificação a todo custo", declarou o volante Lucas à Rádio Gazeta de Alagoas.

O atacante Diego Clementino emendou: "Nossa equipe tem que manter os pés no chão. Contra o Bahia, foi só uma partida. Agora, vamos jogar na casa do adversário. O Vitória da conquista perdeu na estreia, então vai vir com tudo contra a gente. Temos que ter atenção para não sermos surpreendidos".

Treze x Ceará

Em Campina Grande, às 21h15, ocorre o quarto e último jogo do dia pelo Nordestão. O único sem a presença de time baiano. O Treze recebe o Ceará, que, não bastasse ser um dos clubes que mais investiu para a competição, foi outra sensação da primeira rodada, quando massacrou o CRB: 5 a 0.

"A gente só tem a crescer. Nossa equipe teve uma evolução e vamos em busca de ter a mesma performance do primeiro jogo", disse o meia Rogerinho.

