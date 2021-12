Com a bênção do Papa, 'seleção' do Vaticano fará amistoso

Cidade do Vaticano (Vaticano) - Papa Francisco nunca escondeu a sua paixão por futebol. Torcedor do San Lorenzo, vê sua equipe perto de conquistar o inédito título da Libertadores, mas agora não precisará mais buscar as notícias argentinas para se aproximar deste esporte.

Com o seu aval, a Cidade do Vaticano terá uma 'seleção' que realizará um amistoso na Alemanha, no próximo domingo, 10, contra veteranos do Borussia Monchengladbach. A ideia de formar um time de futebol no Vaticano já havia recebido a aprovação do Papa Emérito Bento XVI, e foi confirmada pelo Papa Francisco, que aplaudiu a iniciativa, reforçando a paixão pelo futebol.

A equipe será composta por funcionários dos correios locais, da gendarmaria e da Secretaria de Estado e da Guarda Suíça Pontifícia, pela primeira vez. A delegação ainda contará com monsenhor Markuz Heinz, um dos organizadores, Domenico Ruggero, coordenador de futebol, Gianfranco Guadagnoli, treinador e Paolo Rotundi, dirigente acompanhante.

"Quando o Papa soube, aplaudiu a iniciativa. Conhecemos o seu espírito esportivo. Os dois papas viram de modo claro a importância do esporte", disse o monsenhor Guillermo Karcher, um dos organizadores do jogo, em entrevista à Rádio Vaticano.

A iniciativa, de caráter beneficente, visa mostrar que o Vaticano também pode disponibilizar atividades diferentes por aqueles que habitam o Estado. Os organizadores ressaltam que a seleção peculiar é amadora, já que, mesmo com o direito de estar filiada à Fifa ou à Uefa, prefere não disputar jogos oficiais.

