Com 3 gols de Agüero, Manchester City goleia na estreia da Liga dos Campeões

Só mesmo um temporal conseguiu parar o Manchester City neste início de temporada na Europa. Nesta quarta-feira, 14, um dia depois que uma forte chuva na cidade de Manchester forçou o adiamento da estreia do clube inglês no Grupo C da Liga dos Campeões, o jogo contra o Borussia Mönchengladbach foi realizado no Ettihad Stadium e o clube alemão foi mais uma vítima da equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola. Goleada por 4 a 0, com direito a show do atacante argentino Sergio Agüero, autor de três gols.

A vitória desta quarta-feira é a quinta em cinco jogos oficiais do Manchester City na temporada - as outras quatro são pelo Campeonato Inglês, em que lidera isoladamente com 100% de aproveitamento. Apesar dos 4 a 0, o Manchester City não lidera a sua chave na Liga dos Campeões, já que no dia anterior o Barcelona massacrou o Celtic, da Escócia, por 7 a 0, no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Em campo, o Manchester City foi incisivo logo de cara e conseguiu abrir o placar aos 8 minutos. Após uma cobrança de lateral pela esquerda, Kolarov encontrou espaço para cruzar rasteiro e Agüero se antecipou ao zagueiro para estufar as redes do goleiro Sommer. Pouco tempo depois, aos 24, o argentino deu um susto ao machucar o joelho direito. Saiu de campo, mas voltou logo e, aos 27, mostrou estar bem para cobrar com perfeição um pênalti sofrido por Gündogan.

Na segunda etapa, o Manchester City não foi incomodado pelo Borussia Mönchenglabach. E conseguiu concretizar a goleada com mais um gol de Aguero, aos 32 minutos, quando entrou livre na área após passe de Sterling e driblou o goleiro alemão, e com um de Iheanacho, aos 44, após receber passe de Sane.

Na segunda rodada da Liga dos Campeões, marcada para o próximo dia 27, o Manchester City viajará alguns quilômetros ao norte para enfrentar o Celtic, em Glasgow. Já o Borussia Mönchengladbach fará sua primeira partida em casa na competição contra o Barcelona.

