Com 3 de Neymar, PSG faz 6 a 1 em time sérvio na Liga dos Campeões; Schalke vence

O Paris Saint-Germain aproveitou as fragilidades do Estrela Vermelha para reagir na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Liderado por Neymar, autor de três gols, o time francês goleou o time da Sérvia por 6 a 1, no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O triunfo foi importante para os franceses, que haviam estreado com derrota no Grupo C. O revés para o Liverpool, por 3 a 2, foi, por sinal, o único tropeço do time na temporada até agora, em 11 jogos. O PSG lidera o Campeonato Francês com ampla vantagem, com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Mas, na Liga dos Campeões, o time de Neymar somou seus três primeiros pontos somente nesta quarta. Empatou temporariamente com o Liverpool, que ainda entrará em campo nesta quarta para duelar com o Napoli, na Itália. Os italianos têm um ponto.

Atuando mais centralizado, quase como um típico meia armador, Neymar voltou a comandar as ações da equipe francesa. Mas nem por isso deixou de balançar as redes. Foram seus os dois primeiros gols da partida. Aos 19, ele bateu falta com categoria no canto direito baixo do goleiro. Apenas dois minutos depois, Cavani roubou a bola pela direita na intermediária e tocou para Neymar, que tabelou com Mbappé e tocou de primeira para as redes.

Os gols do brasileiro foram só o cartão de boas-vindas dos anfitriões. O primeiro tempo acabou sendo um massacre do PSG. Aos 26, Cavani cabeceou com perigo, em direção ao chão, dando trabalho ao goleiro Borjan. Na sequência, Neymar perdeu boa chance ao bater de fora da área, por cima do travessão.

O terceiro gol acabou saindo de jogada individual do atacante uruguaio. Aos 36, ele conteve dois marcadores dentro da área e bateu rasteiro. A bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro. Dois minutos depois, foi a vez de Mbappé desperdiçar outra grande chance. Antes do intervalo, o PSG chegou ao quarto gol. O lateral Meunier acertou lindo cruzamento de trivela para Di Maria só escorar para as redes.

No segundo tempo, o PSG diminuiu o ritmo. Mas, mesmo sem mostrar tanto empenho em campo, chegou ao quinto gol. Aos 24, Neymar iniciou bela jogada pela esquerda que culminou no gol de Mbappé. Três minutos depois, o Estrela Vermelha marcou o seu gol de honra, com Marko Marin.

Neymar ainda marcaria o seu terceiro gol na partida, novamente em cobrança de falta. Foi aos 35, ao mandar por cima da barreira, no ângulo esquerdo do goleiro. Aos 38, Cavani voltou a balançar as redes, mas a arbitragem anotou equivocado impedimento, o que definiu o placar.

O PSG voltará a campo pela Liga dos Campeões no dia 24 para enfrentar o Napoli, em casa. O Estrela Vermelha vai encarar o Liverpool, no mesmo dia, na Inglaterra.

Schalke empata

Após empatar com o Porto na rodada de abertura do Grupo D, o Schalke também reagiu nesta quarta. Com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, o time alemão derrotou o Lokomotiv Moscou por 1 a 0, fora de casa. Após cobrança de escanteio na área, Weston McKennie cabeceou forte para vencer o goleiro brasileiro Guilherme Marinato, ex-Atlético-PR - ele também tem nacionalidade russa.

Com o triunfo, o time do zagueiro brasileiro Naldo chegou aos quatro pontos e despontou na liderança da chave. Já o time russo segue sem pontuar, porque também havia perdido na primeira rodada. Porto e Galatasaray, as outras duas equipes da chave, vão se enfrentar ainda nesta quarta. Os turcos têm três pontos e a equipe de Portugal soma apenas um.

O Schalke voltará a campo pela competição europeia no dia 24 para enfrentar o Galatasaray, na Turquia. No mesmo dia, a equipe russa vai ter pela frente o Porto, em Moscou.

