Com 27 aces, Isner derruba Federer e vai às quartas em Paris

Esbanjando potência no saque, o norte-americano John Isner contou com 27 aces para eliminar o suíço Roger Federer nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França, nesta quinta-feira, 5. O 13º colocado do ranking venceu o número dois do mundo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 7/6 (7/5), em 2h16min.

Foi a segunda vitória de Isner sobre Federer em sete partidas disputadas no circuito. A anterior havia sido conquistada na Copa Davis, em 2012. Já o tenista suíço vinha embalado pelo título do ATP 500 da Basileia, obtido no domingo, quando venceu o rival Rafael Nadal na final.

Em Paris, estreara com um massacre sobre o italiano Andreas Seppi. No entanto, teve dificuldade para conter o forte saque de Isner nesta quinta. E se despediu da competição francesa sem ter o serviço quebrado. Agora Federer vai se concentrar em sua preparação para o ATP Finals, que terá início no dia 15, em Londres. O torneio reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Apesar do embalo nesta reta final do ano, Federer não aguentou o potente saque de Isner nesta quinta-feira. O suíço se destacou nos principais fundamentos e apresentou performance regular, com suas 43 bolas vencedoras e seus 24 erros não forçados. O americano, contudo, vivia dia inspirado.

Cravou 54 bolas vencedoras, além dos 27 aces. E nem os 30 erros não forçados impediram sua vitória. No entanto, o americano não conseguiu quebrar o saque de Federer em nenhum momento da partida. E precisou de dois tie-breaks para fechar o jogo, com quatro match points.

Nas quartas de final, Isner terá pela frente mais um tenista experiente pela frente. Seu adversário será o espanhol David Ferrer, que avançou na chave ao superar nesta quinta o búlgaro Grigor Dimitrov, por 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4.

