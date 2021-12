Com 2.500 atletas, JUBs 2019 têm início na segunda-feira

Com 2.500 atletas de várias partes do País, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2019 têm início na segunda-feira, 21, às 19h, no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A competição, que poderá ser acompanhada pelo público de forma gratuita, volta a ser disputada em território baiano após 51 anos. Esta é a terceira vez que o estado recebe o evento. A delegação da Bahia será representada por 172 atletas de 21 instituições de ensino.

Na manhã desta sexta, 18, foram divulgadas as informações sobre as provas e operação dos jogos durante um café da manhã para a imprensa esportiva na Arena Fonte Nova. O evento tem investimento de R$ 6 milhões do governo do estado.

A programação do JUBs seguirá até o próximo dia 28. Serão seis dias de competições envolvendo treze modalidades, que incluem basquete, futsal, handebol, judô, além do JUBs acadêmico que é a disputa de artigos científicos.

Além do Centro Pan-Americano de Judô, as competições ocorrem no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, Ginásio da Unisba, Ginásio de Lauro de Freitas, Gran Hotel Stella Maris, Centro de Treinamento da Ribeira e Piscina Olímpica da Bonocô.

No Gran Hotel Stella Maris, também funcionará o Boulevard dos Atletas que oferecerá suporte aos jovens, local de refeições e atividades lúdicas. A delegação baiana ficará hospedada no Hotel Marano, no bairro da Pituba. Para alocação de todos atletas do JUBs 2019, a organização do evento disponibilizou 15 hotéis.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) é patrocinado pelo governo do estado por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

