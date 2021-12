Com 21 aces, Karlovic surpreende Djokovic e avança à semifinal em Doha

A temporada de 2015 não começou boa para o líder do ranking mundial, Novak Djokovic. O sérvio foi surpreendido nesta quinta-feira, 8, e acabou eliminado logo nas quartas de final de sua primeira competição do ano. Melhor para o croata Ivo Karlovic, cabeça de chave número 7, que venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (2/7), 7/6 (8/6) e 6/4, e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Doha, no Catar.

A partida foi uma batalha de 2h15min, mas diante de um adversário praticamente perfeito no serviço, Djokovic não encontrou alternativas para vencer. O sérvio até disparou 11, aces, mas Karlovic foi ainda melhor, conseguiu 21 e não cedeu sequer uma oportunidade de quebra para o sérvio.

Com ambos os tenistas em dias inspirados no serviço, o jogo se arrastou desde o início. No primeiro set, Karlovic teve uma oportunidade de quebra, não aproveitou, e acabou sendo derrotado no tie-break. Na segunda parcial, o croata de 35 anos devolveu o resultado. Até que no set de desempate, finalmente aconteceu a primeira quebra da partida e ele arrancou para a surpreendente vitória.

O resultado ainda confirmou Karlovic como uma verdadeira pedra no sapato de Djokovic. Esta foi a terceira vez que eles se enfrentaram e agora o número 27 do ranking mundial leva vantagem, com duas vitórias.

Karlovic já sabe quem enfrentará na semifinal em Doha. Será o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 4, que garantiu classificação também nesta quinta ao vencer o alemão Dustin Brown com tranquilidade por 2 sets a 1, com duplo 6/2. A outra semifinal será disputada entre os vencedores dos confrontos Richard Gasquet x Tomas Berdych e Andreas Seppi x Ivan Dodig.

