Com 18 vitórias, duplas brasileiras seguem 100% no Mundial de Vôlei de Praia

Em seu quarto dia de disputas, o Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo realizado na cidade de Hamburgo, na Alemanha, ainda não teve uma derrota sequer de uma dupla do Brasil. Nesta segunda-feira, quatro times brasileiros - três femininos (Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Fernanda Berti/Bárbara Seixas) e um masculino (Evandro e Bruno Schmidt) - entraram em quadra e mantiveram o País com o aproveitamento de 100% após 18 partidas pela fase de grupos.

Ágatha e Duda garantiram a liderança do Grupo F ao superarem as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 2 sets a 0 (21/16 e 21/11). Elas terminam a primeira fase com três vitórias e nenhum set perdido até agora. "Estava ventando bastante e sacar bem fez a diferença para nós. O que mais gostei no nosso jogo foi que começamos com uma estratégia, mas decidimos mudar quando notamos que poderíamos ter um resultado melhor mudando a tática definida. É um tipo de maturidade, de entendimento do jogo, que é muito importante para nós. Mostra que nossa comunicação em quadra está boa", disse Ágatha, medalhista olímpica no Rio-2016.

Ana Patrícia e Rebecca também se classificaram em primeiro lugar. Elas superaram as espanholas Liliana e Elsa Baquerizo por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15), encerrando a primeira fase com três vitórias e somente um set perdido. Rebecca analisou a vitória e comentou sobre a amizade com as adversárias desta segunda-feira.

"Alcançamos o primeiro objetivo, que era sair em primeiro lugar do grupo, ter um ranqueamento bom para a fase eliminatória. Agora vamos pensar jogo a jogo, são várias finais. A Espanha é um time muito experiente, somos bastante amigas fora de quadra, tentamos nos desligar disso e focar bastante no jogo para conseguir a vitória", declarou Rebecca.

Fechando as vitórias brasileiras, Fernanda Berti e Bárbara Seixas chegaram ao segundo triunfo na primeira fase. Elas superaram as eslovacas Dubovcova/Strbova por 2 sets a 0 (21/15 e 21/13). O duelo valendo a liderança da chave ocorrerá nesta terça-feira contra as finlandesas Lahti/Parkkinen.

"Estou feliz por nossa atuação, Fernanda foi uma gigante, me ajudou demais no sistema defensivo, trouxemos tudo que temos para essa partida pois já tínhamos jogado contra elas nesta temporada, sabíamos que seria difícil. Agora vamos assistir ao jogo da Finlândia, temos bastante informação sobre elas, vamos analisar a melhor estratégia. Temos que levar a mesma energia e atenção que tivemos nesta partida", disse Bárbara Seixas.

Entre os homens, Evandro e Bruno Schmidt superaram nesta segunda-feira os venezuelanos Tigrito/Charly por 2 sets a 0 (21/9 e 21/12) e alcançaram a segunda vitória no Grupo I, já se garantindo na próxima fase. A dupla havia folgado no último domingo, quando Alison/Álvaro Filho, André/George e Pedro Solberg/Vitor Felipe haviam vencido pela segunda rodada.

Evandro e Bruno Schmidt disputam a liderança do grupo nesta quarta-feira contra os espanhóis Herrera e Gavira, que também venceram duas vezes na chave

A fase de grupos conta com 48 times em cada naipe, divididos em 12 grupos com quatro duplas. Eles jogam entre si e os primeiros e segundos avançam aos playoffs, assim como os quatro melhores terceiros colocados. Os outros oito terceiros colocados disputam uma rodada eliminatória chamada "Lucky Looser", com os vencedores também avançando ao mata-mata, totalizando 32 times. A competição segue em formato eliminatório com round 1, oitavas de final, quartas de final, semifinais e disputas de bronze e ouro.

