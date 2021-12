Com 10 pódios, Brasil deixa Pan de Ginástica satisfeito

O Brasil encerrou na noite de segunda-feira a sua participação do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, realizado em Mississauga, no Canadá, com o que a comissão técnica da seleção considerou um resultado positivo. O País garantiu vaga no masculino e feminino para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, além de ter conquistado um total de dez medalhas.

Cinco delas foram asseguradas na segunda-feira, o último dia de finais. No salto masculino, Sérgio Sasaki foi ouro, com 14,762 pontos, e Caio Souza conquistou o bronze, com 14,650. Na trave, Julie Kim Sinmon garantiu o bronze. Caio voltou ao pódio nas paralelas, com o bronze assegurado com 15,150. Na barra fixa, Sasaki ficou na segunda colocação, também com 15,150 pontos.

Antes, no último domingo, no solo masculino, Diego Hypolito foi prata e Arthur Zanetti levou o bronze. Nas argolas, prova em que é o campeão olímpico, Zanetti faturou a medalha de ouro. Já na competição por equipes, o Brasil foi o segundo colocado na disputa feminina e o terceiro na masculina. Esses dois resultados foram suficientes para assegurar a classificação ao Pan de 2015.

O técnico Renato Araújo admitiu, porém, que esperava um resultado melhor da seleção masculina na disputa por equipes. "O resultado por equipes foi aquém do que nós queríamos, mas a participação em todas as finais foi muito boa. Ganhamos no total oito medalhas por aparelhos, dois ouros, duas pratas e quatro bronzes", disse.

Já Ricardo Pereira, técnico da seleção feminina, destacou que a vaga no Pan foi assegurada mesmo sem a participação de Jade Barbosa, lesionada. "Nós treinamos muito para esta competição. Estávamos desfalcados devido à contusão da Jade. Mas, essas meninas que estavam aqui deram tudo que podiam. Por isso, conseguimos nosso objetivo. Agora, vamos focar na classificação olímpica", disse o treinador.

