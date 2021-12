Coluna do Manno: Respeita a 'poliça'

O jogo entre Bahia e Sport, que seria realizado neste domingo, 18, à tarde, em Recife, foi adiado para o próximo dia 4, por conta da greve da polícia em Pernambuco. Visando e valorizando a prudência, acertadamente os organizadores acharam por bem transferir o jogo para outra data, quando a situação já estivesse mais controlada e tranquila.

Salvador passou recentemente por esse tormento. Quando a polícia para, os danos à sociedade são muitos e deixam sequelas graves. Covardes aproveitam para saquear, matar, furtar e tirar proveito da situação em benefício próprio, com o típico jeitinho brasileiro podre e estúpido, que retrata nosso atraso, nossa falta de vergonha na cara e nossa falta de civilidade.

A indústria do medo, que, com a proximidade da Copa, deixa no ar uma tensão quase que visível, agiganta-se a cada ato de impunidade, de injustiças e de inversão de valores.

Se somos vítimas de uma oportunista política de falta de investimento em educação, esporte e cultura, mais violentos, ignorantes e manipulados seremos. Marionetes de governantes populistas. O Brasil está prestes a dar o maior vexame internacional de todas as Copas e certas pessoas, vem, na maior cara de pau, falar de 'legados' que os turistas levarão nas memórias.

Devemos, sim, por humanidade e senso cívico, tratar bem nossos turistas. Na verdade, deveríamos tratar bem qualquer um, qualquer pessoa, turista ou não, em qualquer tempo, em qualquer circunstância.

Se tivéssemos acesso a um programa de educação de qualidade, comprometida com o êxito; se existisse no país uma política séria, que respeitasse o dinheiro público e tivesse um maior comprometimento com a população, não haveria espaço para que o medo de reações violentas acontecessem na Copa do Mundo.

E para que aja segurança, em qualquer circunstância, é necessário que aja uma força policial preparada, bem equipada, civilizada, que receba salários satisfatórios, que seja tratada e que haja com dignidade.

Quando um policial morre, não vemos programas de TV da Rede Globo dedicarem lágrimas e horas de testemunhos revoltosos de artistas e celebridades. Quando um policial negro morre, não vemos grupos contra o racismo se revoltando junto. Quando um policial gay morre, não vemos grupos contra a homofobia se manifestando. Policiais, muitas vezes, são mal compreendidos e estigmatizados.

Claro que existem bons e maus policiais. Bons e maus políticos. Bons e maus administradores. Boas e más pessoas. Mas temos que crer que a maioria é comprometida com a seriedade e com a ética. Quem tem que ter medo de polícia é bandido. Nós devemos ter por ela respeito e confiança. Para que possa existir nosso lazer, nossa paz, nossa mínima sensação de segurança e nossas tão amadas partidas de futebol aos domingos.

