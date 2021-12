Coluna do Manno: Os diamantes são eternos

Na semana passada, dia 06 de Setembro, o eterno diamante negro, Leônidas da Silva, completaria 100 anos de idade. Eternizou-se no mundo do futebol como um genial imperador da bola em uma época pré-Pelés ou Garrinchas. Era um artista da bola. Um jogador único, matador, guerreiro. O Pelé dos anos 30.

Jogou em times como o Flamengo e o São Paulo, mas foi trajando o manto sagrado da seleção canarinho que ofereceu ao mundo a oportunidade de assistir a um espetáculo, enquanto que naquele tempo o que se assistia era futebol, apenas. Jogava numa seleção ainda sem estrelas. O Brasil jamais havia vencido um título mundial.

Era um homem de área, um comandante de ataque, o cara genial que, ao lado de outros quatro atacantes - sim, naquele tempo eram cinco atacantes na formação base de um time - que tinha a responsabilidade de empurrar a bola pra dentro da rede do time adversário.

Jogou pela Seleção Brasileira nas Copas de 34 e 38, quando maravilhou o mundo com seu talento fora do comum mostrando a até então inédita e surpreendente jogada chamada de "bicicleta". Pode ser que seja lenda, mas o que corre por aí é que a surpresa do lance foi tanta que o juiz da partida anulou o gol feito por ele por desconhecer a jogada.

A habilidade do brasileiro Leônidas encantou o mundo. E a partir dele os jogadores brasileiros passaram a ser vistos com outros olhos. Viraram artistas, malabaristas da bola, poetas do futebol.

Nos tempos de hoje, em que a velocidade e a força física têm que andar de mãos dadas com os talentos geniais, no Campeonato Brasileiro que estamos acompanhando atentamente, um jogador da velha guarda, ainda em atividade, fez ontem uma justa homenagem ao centenário do criador da bicicleta.

Cruel bicicleta - Alex, craque indiscutível, partiu meu coração e o de todos os tricolores que assistiam a partida de ontem entre Bahia e Coritiba. O Bahia vencia por 2 a 1 e faltavam pouquíssimos minutos pra acabar o jogo.

Foi quando o espírito do Diamante Negro baixou na ponta da chuteira de Alex, que fez o gol mais bonito da rodada, justamente de bicicleta.

Como tricolor, lamentei os dois pontos perdidos. Mas como torcedor brasileiro, lembrei das histórias geniais que meu pai contava sobre Leônidas e sorri. Em terra em que tantos velocípedes custam preços de Ferrari, assistir uma bicicleta que lembrou Leônidas me faz lembrar que o show vai sempre continuar.



