Coluna do Manno: Orgulhos Baianos

Poderia ser rude, feia, disforme, sem vida. Um trambolho enorme poluindo o cenário urbano de Salvador. Poderia ser sonolenta e cinza. Porém, a enorme estrutura de aço e concreto, iluminada por luzes néon, coberta por lonas e estrelas, concede à cidade um novo retrato, um novo aspecto, uma nova história. Um quadro lindo, majestoso, imponente e moderno.

O estádio da Arena Itaipava Fonte Nova, é, por si só, um novo e belo cartão postal da Bahia. Um monumento charmoso, glamouroso, grandioso e impactante. Como um altar, um domo, uma homenagem da arte da arquitetura para Salvador, cidade de tantas igrejas, casarões e fortes, símbolos arquitetônicos que estabelecem as cores, os tons e os elementos culturais que refletem nossa poesia, características e história. Ancorada às margens do dique do Tororó, a Arena abrilhanta o cenário lúdico do local, decorada com paisagismo, calçadões e esculturas de Tati Moreno.

A Arena proporcionou na noite de sábado, através do espetacular show de Ivete Sangalo, que a cidade provasse do sabor do que está além do futebol, objetivo maior de sua construção. A Arena é a possibilidade de Salvador ser palco de grandes eventos, de atrair os olhares de grandes produtores e investidores culturais, alavancando assim a cidade a condição de roteiro obrigatório de grandes artistas, exposições e espetáculos.

Na grandiosidade da Arena, Ivete confirmou ser a maior personalidade artística do país. O maior símbolo pop que a música brasileira produziu em todos os tempos. A maior e melhor representação da música produzida na Bahia. Que ela, sempre, gentilmente aproxima, fortalece e imprime como marca do seu trabalho. Ivete é de verdade. E essa honestidade musical foi premiada na noite de sábado por uma produção impecável, digna dos maiores shows do mundo e dos maiores estádios.

Obra de arte

Ivete encontrou na Arena o cenário perfeito para celebrar seus vinte vitoriosos anos de carreira. Duas estrelas brilhando juntas; Ivete e a Arena. A simbiose das duas gigantes ofereceu ao público de Salvador um grande presente, um grande espetáculo visual e sonoro. Um presente de Natal, de réveillon, de carnaval antecipado. Um presente que nos faz olhar pro futuro e já ver e ouvir Elton John, com show já confirmado para Fevereiro, cantando Your Song, acompanhado do nosso coro cheio de sotaques.

Um olhar orgulhoso que já nos transfere para Junho do ano que vem, assistindo Espanha e Holanda, a revanche da Copa passada. Portugal, França, Alemanha, o mundo inteiro convergindo pra nossa cidade, pro nosso jeito, pra nossos encantos.

A Arena Fonte Nova está um show! Um prazer para nossos espíritos, jeito de ser e auto-estima. Me desculpem os que apenas criticam a nossa Copa. Mas ela será, com a nossa colaboração e da nossa fantástica Arena surpreendente não somente para os cri-cris de plantão. Mas pro mundo inteiro. E encherá de orgulho nosso coração brasileiro.

E nossa Arena, mais do que um estádio, será reconhecido como um grande palco de sonhos, encontros e diversão. E mais do que isso; como uma verdadeira obra de arte.

