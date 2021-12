Coluna do Manno: O vira casaca

A origem da expressão "virar a casaca" vem de Carlos Manuel III (1701-1771), rei da Sardenha, que, para evitar problemas com França ou Espanha, vestia as cores de um dos reinos de acordo com as circunstâncias. Ficou 43 anos no poder, de tanto mudar a casaca - roupa de cerimônia.

Outro Carlos, o Coelho, guitarrista e compositor do Biquini Cavadão, grande amigo meu, é um vira casaca típico. Tem a seguinte teoria: "se na vida trocamos de carro, de esposa, de endereço, de banda, de banco, de faculdade, porque não podemos mudar de time pra torcer?". Simples assim.

Quando o conheci, em 99, no camarim do "Xou da Xuxa", o Jammil lançando "Astronauta de Mármore" e o Biquini lançando "Chove Chuva", ele era botafoguense. Espécie rara hoje em dia. Depois, quando Ronaldo voltou pro Brasil e ameaçou ir pro Flamengo, virou flamenguista. Com a ida do mesmo Ronaldo pro Corinthians, virou Timão. Com a aposentadoria do Fenômeno e ascensão de Neymar, virou santista. Agora, garante, voltou a ser Botafogo "desde que nasceu".

"Gosto de jogo bonito. Torço por times de grandes jogadores, como Seedorf, por exemplo", justifica Coelho com sua tranquilidade e simpatia de sempre.

Parceiro musical - Depois do jogo do último domingo, 22, com o show de Cristóvão e toda equipe tricolor, que se comportou de maneira aguerrida e guerreira, oferecendo uma virada espetacular pros torcedores baianos e pra qualquer amante do bom futebol, fiquei pensando se meu parceiro querido, de vida e de músicas como "Dani" e "Algum Lugar no Tempo", gravadas pelo Biquini, estaria propenso a mudar de time outra vez.

Não posso garantir que ele acordou Bahia nesta manhã. Mas se o tricolor baiano continuar jogando com esse empenho, vontade e garra nas próximas partidas, certamente teremos mais um torcedor gritando "Bora, Baêeea" muito em breve por aí.

Confesso que assisti Vitória x Grêmio esperando um jogão. O Vitória vinha de duas vitórias consecutivas e o Grêmio lutava para tentar diminuir a vantagem do Cruzeiro, líder da tabela.

Nem parecia que se tratava de dois bons times buscando resultados positivos. O jogo insosso e a quantidade de passes errados transformaram a partida numa das piores de todo Brasileirão até o momento.

Mesmo que eu tivesse a habilidade simplista e poética de meu amigo Coelho de virar a casaca, não seria ainda desta vez, através desse jogo do Vitória, que eu mudaria de time do coração.

