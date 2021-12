Coluna do Manno: Música e futebol

"Quem não amou a elegância sutil de Bobô?" Apesar de Caetano já ter negado que escreveu esta frase para o maior herói do Bahia na conquista do bicampeonato brasileiro, acho divino e maravilhoso desconsiderar o autor de Reconvexo e ler tal estrofe como uma justa e bonita homenagem à elegância sutil de Bobô em campo, que todos amavam.



Toda composição é, de certa forma, uma homenagem. A um lugar, um sentimento, um momento. Ao amor, ao mar, a saudade. Como objeto de paixão de milhões de brasileiros, o futebol e seus personagens não poderiam deixar de ter seu roll de composições feitas em suas intenções, trazendo com elas histórias incríveis, curiosidades e consequências inesperadas. E se perpetuam na história da MPB.

Fio Maravilha, composta por Jorge Benjor, foi uma homenagem do autor a este craque do Flamengo na década de 70. Infelizmente o homenageado entrou com uma ação contra o autor por uso indevido de seu nome. Como se não tivesse percebido que seu nome jamais fora usado de maneira tão devida. O Fio Maravilha até tentou se desculpar mais tarde, acusando advogados de o terem influenciado. Depois disso, até hoje Benjor canta essa música substituindo "Fio" por "Filho Maravilha".

Não é segredo de ninguém a paixão de Chico Buarque pelo futebol. Não foram poucas as vezes em que ele disse que se não fosse artista, gostaria de ter sido jogador de futebol. Teríamos um Pelé de olhos azuis se Chico fizesse em campo o que fez pela música brasileira. Em O Futebol, Chico fala da sua vontade de trocar passes com Pelé, Didi e Canhoteiro e de ser o Rei do Futebol.

"Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?", perguntam Samuel Rosa e Nando Reis em É Uma Partida de Futebol. Com um riff poderoso e uma letra muito bem bolada, é uma das minhas preferidas sobre o tema.

Existem músicas que nada tem a ver com futebol na sua criação, mas que acabam virando hinos de clubes, quando não, de grandes eventos, como foi o caso de Festa, cantada por Ivete na Copa de 2002.

Quando compus Praieiro jamais iria imaginar, por exemplo, que seria ela objeto de apreensão em um show que fizemos. Quando do centenário do Atlético Mineiro, fomos convidados para tocar no Mineirão na festa do clube. Como a coreografia da música faz o gesto de braços cruzados, símbolo do rival Cruzeiro, fomos aconselhados a não tocá-la neste show. Era nossa música de trabalho e a música mais tocada no país naquele momento. Resolvemos não tocá-la. O bom senso prevaleceu. Com torcida não se brinca. Especialmente com a do Galo.

Fato é que o futebol faz parte da nossa formação e produção cultural, influenciando manifestações artísticas e interações sociais. Futebol é paixão, como a música também o é. Música e futebol caminham de mãos dadas nos nossos estádios e hábitos de torcedor.

Como diria Vinícius, o eterno poetinha, "a diferença de uma paixão eterna e a lembrança de um gol bonito é que a lembrança desse gol dura mais".

Namastê.



adblock ativo