Coluna do Manno: Matemática

- Porra, Junior. Tu ainda tá aí? Tu tá de brincadeira com minha cara, né, moleque? Tu tá de sacanagem comigo, garoto. Eu trabalho o dia inteiro naquela merda daquele escritório, dou um duro danado, acordo todo dia seis da manhã, pego um trânsito de maluco pra ainda chegar em casa e te encontrar assim, desse jeito? Você tem que cumprir suas obrigações, moleque. A vida não dá mole pra ninguém não, pô. Eu boto comida nessa casa, roupa, Internet, o escambau e é assim que você me retribui? Hein? O que você quer da vida, garoto? Ô, Ana, vem cá. Vem cá, mulher. Pergunta aí pra esse teu filho o que ele tá pensando da vida. Olha ali pra sua mãe, garoto. Olha aí, ó. Sabe o quanto que ela sofreu pra te colocar nesse mundo, garoto? Sabe o quanto ela se sacrificou por você a vida toda? A gente fez tudo por você e é assim que você retribui? Hein? Responde, moleque.

- Pô, pai, pérai. Pega leve, pô. Amanhã tenho prova de matemática e preciso estudar mais um pouco. Tenho que terminar de fazer esses exercícios, dar uma revisada no assunto. Resolver umas equações.

- Matemática? Equações? Puta que pariu, Ana. Você ouviu isso? Ouviu o que esse moleque falou? Tá maluco, garoto? Larga isso agora, vamos. Fica aí com essa bunda na cadeira, a cara enfiada nesse livro o dia todo. Sabe pra onde isso vai te levar? Meu filho, ouça o seu pai aqui. eu sei o que é bom pra você. Você é jovem, não entende direito as coisas. Meu filho querido. Acorda pra vida, menino. Vai. Se levanta agora. Bota logo o calção e a camisa e vai de tênis mesmo. A chuteira e o meião você põe no ônibus no caminho do treino, vai. Anda logo, senão vai chegar atrasado.

- Tá bom, pai. Tá bom. A gente não pode nem se divertir um pouco, que saco, viu?

>- A vida não é brinquedo não, moleque. Estamos falando isso pro seu bem. Porque a gente te ama e quer o melhor pra você, não é isso, Ana?

- Tá bom, pai, tá bom. Antes de ir vou passar ali na casa do Murilo, ok? Tenho que devolver a apostila da aula de ontem.

>- Tudo bem. Mas rapidinho, certo? Já falei pra você que não te quero em más companhias. Esse Murilo aí só quer saber de estudar. Não vai dar pra nada na vida. Aí, Juninho! Isso aí! Camisa bonita. Tricolor! Duas estrelas! Vem cá me dar um beijão. Isso aí. Meu garoto. Você é o orgulho dessa família. Arrebenta hoje no treino, hein? Faz uns dois golaços que eu soube que hoje tem olheiro na área. Jogue duro. O mundo é seu, moleque.

- Tá bom, pai.

- Esse é meu garoto. Te amo, filhão.

- Te amo também, pai. Tchau, mãe.

>- Deus lhe abençoe, meu filho. Vai com Deus. Bom treino.

- Ô, Ana, vem cá. Vem cá, mulher. Esconde esses livros aí, vai. Rápido, rápido. Antes que ele chegue. Isso. Assim. Matemática, equação. Humpf. Tá vendo, Ana? É assim que a gente tem que fazer. Jogar duro. Essa juventude não quer saber de esforço, de disciplina. Temos que chegar junto. Senão esse moleque vai querer virar médico, advogado, jornalista, vai ser uma merda.

>- Mas o sonho dele é ser músico, Osvaldo.>

- Porra, Ana, pelo amor de Deus, mulher! Não diz uma miséria dessa. Bate na madeira, bate. Bate com força. Deixa o menino jogar bola, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo. Vixe, Maria. Crendeuspai, saravá três vezes. Eu quero que meu filho seja feliz. Feliz, entendeu? Tem cerveja aí na geladeira?

Tsssssss...

* Músico

adblock ativo