Coluna do Manno: Desbancando os campeões

Ele é alienígena. Pode enxergar calcinhas e sutiãs com seu olhar 43 e deslocar-se como um raio do inferno ao paraíso. E tem o estranho hábito de colocar a cueca sobre a calça. Tem poderes de superação extraordinários e surpreende a todos nos momentos mais difíceis. Estou falando da mascote do Bahia, O Super-homem, o mais simpático do Brasil, único desenhado pelo mestre Ziraldo, flamenguista roxo que no último domingo viu o Vitória colocar água na sopa na comemoração do título do Flamengo da Copa do Brasil.

O Bahia do domingo deu calafrios. Foi duro de assistir. Apanhou o jogo todo. Retrancou-se e por pouco não pagou caro o preço. Diante do tricampeão Cruzeiro, como um super-homem bravo e guerreiro, contando com muita sorte e os milagres de Lomba, mais uma vez, mudou como um Deus o curso da história e se manteve na série A do Brasileirão.

Não adiantou a torcida de Julio Baptista pro Vasco. Lembram do "marque logo outro, porra, marque logo outro gol"? Quem acabou marcando outro gol, o salvador, foi Talisca, pro Bahia, nos minutos finais. Gol que tirou o Bahia definitivamente da segundona do ano que vem.

2013 foi um ano difícil. Um ano de mudanças e de transformações. Que todas essas mudanças ocorridas no tricolor baiano tragam um 2014 melhor. Fernandão, Lomba e Cristóvão foram os grandes destaques do ano pro time. Além da torcida, como sempre, acostumada a sofrer e cascuda em sentir grandes emoções.

Agora que o sufoco passou, e apesar de Fernandão, atacante valente que conseguiu se destacar num time sem meio de campo que o ajudasse, vai pra Turquia e que uma nova diretoria cheia de boa vontade assuma realmente o comando administrativo do clube, que o nosso tricolor dê voos mais altos e nos encha de orgulho e alegria.

Que se espelhe no Vitória. Que almeja uma vaga na Libertadores. Que se preparou desde o campeonato baiano, merecidamente conquistado, para a competição maior e mais importante.

Chega de kriptonitas. O Bahia precisa agora levantar a cabeça, perceber que todo ano lutar pra não cair pra segunda divisão não é lá um grande feito.

O Vitória já é o time mais forte do Nordeste faz tempo. A vida de torcedor nordestino é solitária. Só a gente torce pelos times que torcemos. Não somos como o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Grêmio, que têm apaixonados em tudo que é canto do País.

Não. Somos solitários. Portanto, que essa paixão exclusivista e solitária seja recompensada com grandes times, times alegres, que correm, que emocionam e trazem boas histórias para contar.

Somos Bahia ou Vitória. Somos Beijoca, Roberto Cavalo, Osni. Somos da Bahia. E a Bahia é diferente. Se podemos azedar a festa dos campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, podemos muito mais. Parabéns, Vitória. Valeu, Bahia.

Até a série A do ano que vem.

