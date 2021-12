Coluna do Manno: As costas de Diego

"Foi uma decisão bastante complicada, porque estive entre o país no qual nasci e o país que me deu tudo. Pensei, e decidi jogar pela Espanha. Simplesmente eu me sinto valorizado aqui. Tudo o que eu sou, devo a Espanha. Espero que as pessoas entendam e respeitem a minha decisão".

Com essas palavras, Diego Costa, atacante brasileiro de 25 anos, artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madri, naturalizado espanhol, oficializou publicamente seu desejo de defender a seleção espanhola, preterindo a brasileira.

Diego Costa vive um momento espetacular em sua carreira. Praticamente desconhecido dos brasileiros, o atacante sergipano se destacou nos gramados europeus por conta de sua habilidade e senso de oportunismo. Convocado algumas vezes por Felipão, atuou poucos minutos vestindo a camisa amarelinha da nossa seleção.

Com sua escolha corajosa, Diego passou a ser alvo de comentários furiosos e magoados dos nossos dirigentes, compatriotas e técnicos. Pra começar, qualquer um que seja criticado pela CBF já tem meu respeito. A CBF representa o que de pior pode existir na indústria do futebol. Uma entidade cujo presidente rouba medalhas de garotos não pode ser levada muito a sério. Estou com Romário e não abro.

Diego é antes de tudo, um profissional. Um atleta. Um jogador de futebol. O Brasil jamais lhe ofereceu o que ele encontrou nos campos espanhóis. Sua opção pessoal vai muito além do patriotismo, do espírito ou sentimento ufanista. Sua decisão demonstra que, além de craque, o rapaz tem muita personalidade.

Ele não foi o primeiro nem será o último jogador de futebol brasileiro que opta por defender a camisa de outra seleção. O próprio Felipão treinou o brasileiro Deco na seleção de Portugal. Mazzola, atacante da seleção canarinho vitoriosa da copa de 58, jogou a copa seguinte defendendo as cores da Itália.

Felipão, constrangido e decepcionado, afirmou que Diego Costa "está dando as costas para um sonho de milhões, o de representar a nossa seleção pentacampeã em uma Copa do Mundo no Brasil". Apesar de que o nome do atacante espanhol sequer foi cogitado por ele para a Copa das Confederações, e perdeu o lugar para nomes como Hulk.

Concordo em parte com Felipão, mas garanto que muitos outros milhões sonham mais do que jogar com a camisa da Seleção Brasileira. Sonham em ter moradia, saúde, segurança, respeito, organização administrativa, cujos representantes políticos não escancarem seu descaso para com o bem estar público e social dos que representam. Num país em que o futebol não seja administrado por um José Maria Marin da vida.

Sou brasileiro e torcerei pela nossa seleção, sempre, mas a bola nas costas de Diego foi um exercício do direito dele. Defendo quem lhe valorizou. Somos filhos do mundo. Não basta ser pai. Tem que participar. Ele escolheu o pai que o adotou e que lhe deu amor.

Gol da Espanha!



