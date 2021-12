Coluna do Manno: A Técnica

Indeciso sobre quem contratar como técnico do time na nova temporada que se aproximava, o presidente decidiu inovar: contratou uma mulher para a vaga. A primeira técnica de futebol de um grande clube brasileiro a se ter notícia. A notícia caiu como uma luva para o apresentador sensacionalista que queria mudar a presidência do clube.

"Nada contra as mulheres", dizia, "mas cada macaco no seu galho", numa frase que pegou muito mal, considerada por muitos machista e inadequada. Porém, quem o assistia, concordou com o dito e repetiu, com plena convicção: "Isso aí. Querem afundar nosso time. Cada macaco no seu galho".

Ela chegaria para a apresentação oficial na tarde de terça. Todos se perguntavam quem seria aquela mulher que entendia tanto de futebol a ponto de ser contratada como técnica de um time de tamanha importância e história.

A torcida desconfiava das intenções do presidente, estimulada por um blogueiro famoso que insinuou haver um amor platônico envolvido na contratação da nova técnica do time.

Expectativa crescente

A sala de imprensa estava lotada. A expectativa dominava o ambiente. A Globo colocou uma equipe de prontidão, para filmar desde sua chegada até sua primeira declaração oficial. Programas locais já buscavam informações sobre seu passado e videntes foram contratados para traçar seu futuro.

Boatos começaram a pipocar na internet sobre sua suposta bissexualidade, afinal, futebol é coisa pra homem. Alguns twiteiros transformados em sub-celebridades virtuais aproveitaram sua audiência de imbecis para afirmar que ela tinha um caso com uma ex-BBB, e a notícia foi reproduzida em sites e revistas de fofoca, sempre com uma dose a mais de novidades e revelações picantes, transformando o boato em verdade total e absoluta, confirmada e registrada em cartório.

Poucas horas antes da coletiva oficial, um programa de TV mostrava uma entrevista feita com o suposto cabeleireiro da técnica, na qual ele afirmava que sua cliente era "chique sem ser blassé, moderna sem ser brega", sabe-se lá o que ele queria dizer com isso. Ana Maria Braga mostrou em seu programa como preparar uma receita criada pelo Chef francês Da Vez, especialmente em homenagem à nova técnica contratada pelo clube.

Em outro canal, um rapaz com o rosto escondido e voz transformada por computador, afirmava ser filho da técnica, e que esta o havia abandonado quando criança e o jogado no lixo.

Um grupo de adolescentes torcedores fizeram uma campanha na internet imediatamente exigindo a prisão da técnica. Torcedores dos times rivais espalhavam virais na rede com montagens dela jogando um juiz no lixo, outras, ela beijando Daniela e outras com ela em posições constrangedoras, com várias caras, bocas e frases ofensivas.

A entrevista nem mesmo começara e a nova técnica já era o assunto mais comentado no país. A FIFA retuitou um post oficial do clube, que se espalhou pelo mundo e se tornou a notícia mais comentada do momento.

Dilma postou sua "imensa felicidade e orgulho em ver que, assim como ela, a mulher ocupa cada vez mais espaços importantes e merecidos no país", abafando, finalmente, as notícias de atrasos e desvios de verba da Copa do Mundo.

Ao entrar na sala de imprensa, a quantidade absurdas de flashs estourando em seus olhos a deixou um pouco zonza e cega. As perguntas não paravam de surgir: "é verdade que você usa perfume Two and Two?". "Sobre as notícias que surgiram que seu pai a molestou na infância, você tem algo a nos dizer?". "É verdade que o filho que você jogou no lixo na verdade não era um menino, mas uma menina que fez cirurgia para mudança de sexo?". "Qual o número do seu Louboutin?". "Sua namorada veio com você?". "Verdade que você já transou com a torcida inteira do Flamengo?".

Indignada com as perguntas sem sentido, ela, educadamente, sugeriu "vamos falar de futebol?". Foi quando alguém interviu: "futebol? Vamos! Conta aí pra gente como você vai fazer quando tiver de TPM e o time estiver perdendo de dois a zero".

Não lhe restando saída, ela sentou-se cruzando as pernas, exibindo um belo par de coxas morenas e bem torneadas, e, por alguns instantes torceu para não haver nenhuma tevê iraniana por ali.

adblock ativo