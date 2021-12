Coluna do Manno: A fina flor da ironia

A imagem esportiva da semana será a de Daniel Alves comendo a banana arremessada em sua direção no jogo entre Barcelona e Vilarreal, pelo campeonato espanhol.

Revelado pelo Bahia, o lateral direito da seleção brasileira e do time catalão foi um dos personagens principais da vitória do seu clube na tarde de ontem na Espanha.

Não somente pela sua atuação fundamental, que, aliás, vinha oscilando e preocupando a torcida brasileira, mas, sim, e, principalmente, pela sua sensacional reação ao ato de racismo promovido pela torcida rival na hora em que ele foi cobrar um escanteio pela sua equipe.

Não somente deu um belo exemplo de fina ironia como proporcionou um delicioso troco quando, ao cobrar o escanteio, o lance resultou em gol. Como diria a "grande pensadora contemporânea" Valesca Popozuda, que, aliás, coitada, não entendeu que essa referência a ela foi uma ironia, e não um elogio, foi um beijinho no ombro pro preconceito racial.

Chico Anysio costumava dizer que suas piadas mais interessantes eram as que nem todos entendiam, porque a ironia é fina, sofisticada e para entendedores menos ignorantes.

Grandes nomes da história se destacaram por seu humor refinado e uso inteligente da ironia. Churchill, um dos meus personagens históricos preferidos e grande líder político mundial, foi um craque em saber se utilizar da ironia como arma de provocação e respostas rápidas. Certa vez, numa discussão parlamentar, uma rival política sua afirmou a ele que, "se fosse casada com ele, poria veneno em seu café". Ele, de imediato respondeu que "se fosse casado com ela, certamente beberia o tal café". Essa é a arte da ironia: ser capaz de reverter uma situação contrária com humor inteligente e sagaz.

O ato de Daniel Alves foi um brilhante trunfo da ironia. Uma sensacional reviravolta na intenção burra do agressor. Parabéns, Daniel.

Como ele bem disse ao final da partida: "temos que rir desses atrasados".

Mais ironia...

O Campeonato brasileiro é um torneio longo e disputadíssimo. Cada ponto conquistado é um grande passo, e cada ponto perdido, um sinal de alerta. Vencendo por dois a zero, o vacilo do Vitória em permitir o empate do Atlético Paranaense vai cobrar um preço alto ao longo do campeonato.

Melhor se saiu o Bahia, que arrancou três pontos com uma vitória convincente sobre o Figueirense e dorme mais tranquilo na tabela, com sua primeira vitória.

Ironicamente, o Figueirense havia perdido o mando de campo por confusões entre torcidas organizadas num jogo contra o Avaí no campeonato catarinense. A mesma torcida que teve que encarar 700 km de chão para assistir ao jogo entre Bahia e Figueirense em Barueri, teve problemas na estrada, e só conseguiu assistir a meia hora da partida em que seu time perdeu.

É, mano véio. A ironia do destino está sempre em campo por aí.

*Manno Góes | Músico

