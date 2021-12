Coluna Detalhe Tático: Gosto pela crítica

Não lembro se já tinha admitido antes, mas é verdade: eu não gosto de elogiar. Não consigo, por exemplo, ver uma postagem no Facebook, gostar e apertar o botão de 'curtir'. Paro no 'gostar'. Em compensação, sempre me sinto atraído a entrar em uma conversa se for para discordar ou criticar.

Sei que isso pode gerar desavenças, como numa vez em que um amigo cruzeirense parou de falar comigo apenas porque eu disse que achava o goleiro Victor, do Galo, melhor do que Fábio, da Raposa.

Como contraponto, agradeço desde já aos gentlemen que me aguentaram na discussão de domingo sobre a música Get Lucky, do Daft Punk. Afinal, qual o mal de eu não ver nada de mais na ganhadora do Grammy?

Falo isso para explicar por que, nesta coluna, não me estenderei ao falar sobre a evolução que o Bahia apresentou no triunfo de domingo, sobre o Vitória da Conquista. Também não valorizarei o fato de o Vitória ter arrancado empate do Sergipe no pasto de Estância.

Considero mais pertinente comentar as atuações temerosas das defesas de ambos os times. Afinal, como não ficar aterrorizado com o pênalti despropositado que o novato Dão fez no atacante Naôh, do Sergipe? E o Tricolor, que deixou o Bode marcar - os gols foram anulados por motivos duvidosos - nas únicas duas vezes em que chegou com relativo perigo?

Gols não faltarão

Além da penalidade cometida, Dão também era responsável pela marcação de Edinho, autor do primeiro gol do Gipão. Mas a falha vai muito além da desatenção do beque, como se pode ver na área desenhada à direita no infográfico ao lado.

Os defensores do Rubro-Negro tomam o caminho de saída da área ao primeiro desvio, como se o lance tivesse terminado ali, enquanto quatro atletas do Sergipe aproximam-se, livres, da pequena área. Certamente um colocaria a bola na rede.

Já no segundo gol anulado do Conquista (infográfico abaixo), quatro jogadores do Bahia se amontoam em volta de dois atletas do Bode. A bola passa dos cinco e acaba na cabeça de Lorran, sozinho.

Teria sido acertada a decisão do Bahia de manter a mesma retaguarda de 2013? Reforços que ainda não estrearam vão suprir as grandes perdas da zaga do Vitória? Não tenho ainda as respostas. Só quero, por enquanto, sustentar minha opinião de que gols não faltarão nos Ba-Vis que estão por vir.

