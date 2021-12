Coluna Detalhe Tático: Exceção a Gervinho

Desde que eu era pequeno, quando as transmissões do Campeonato Italiano na Band tinham Silvio Luiz na narração e Silvio Lancellotti nos comentários, sou simpatizante da Roma, time de meu pai.

Peguei a época da transição da camisa 10 giallorrossa: do Príncipe Giuseppe Giannini para o novo Rei de Roma, Francesco Totti. A partir dali, sempre que meu pai ia à Itália ou um parente de lá vinha nos visitar, eu pedia de presente uma camisa com o nome deste último.

Mas o tempo passou e o armário ficou abarrotado de mantos vermelhos com o nome do Capitano, que já se encaminha para o final da carreira. Assim, abri uma exceção e, desta vez, minha tia trouxe a camisa 27, do atacante marfinense Gervinho.

Neste surpreendente e imbatível início de temporada da Roma, ele tem sido o principal destaque. E contraria a fama de barata tonta que carregava no Arsenal, seu último clube.

Na verdade, ao contrário do que a maioria dos atacantes africanos fazem atualmente - a exemplo do nigeriano Musa, paixão de um ex-estagiário de A TARDE -, Gervinho usa sua velocidade com inteligência.

Solidário

Reparem no infográfico abaixo que, no triunfo de domingo, por 2 a 1, sobre a Fiorentina, as jogadas dos gols da Roma saem de seus 'dribles solidários', executados com a intenção prévia de servir os colegas.

Em ambos os lances, ele vai à linha de fundo (a bola chega a alcançá-la) e toca para trás. Movimento que, naturalmente, deixa a defesa confusa. Maicon e Destro aparecem de frente para finalizar e marcam.

Além do estilo que me agrada, Gervinho ainda vive aquele momento em que tudo dá certo. Ele parte para cima de qualquer marcador e consegue dar sequência a todas as jogadas.

Caso se mantenha nesta fase, imagino vê-lo se destacar por um azarão na Copa de 2014, como fizeram o romeno George Hagi, em 94, e o croata Davor Suker quatro anos depois.

Aí, seria motivo para eu tirar o meu presente da segurança do armário para bater um baba imitando os trejeitos de Gervinho. Quem sabe até compro uma peruca de trancinhas para combinar com a camisa.

adblock ativo