Coluna Detalhe Tático dará seu pontapé inicial em A TARDE

Dos desenhos de brincadeira no caderno nos tempos de colégio às infografias - não muito mais sérias - nas publicações esportivas de A TARDE. Nesta terça-feira, 5, estreará a mais nova coluna do ESPORTE CLUBE: a Detalhe Tático, que aliará textos curtos com a descrição de um lance marcante ocorrido no final de semana a infografias que representem o recorte selecionado. A velha prancheta dos treinadores transportada para o papel do jornal.

"Poderá ser a jogada de um gol importante sofrido ou marcado pela dupla Ba-Vi, um lance mirabolante de Neymar com a camisa do Barcelona ou uma cobrança de falta ensaiada no Campeonato Guatemalteco. Ou seja, não haverá uma regra", pontua o repórter Daniel Dórea, que assinará a seção.

A ideia surgiu a partir das várias matérias analíticas que o jornalista já fez utilizando-se do recurso da infografia para explicar defeitos ou virtudes táticas dos times baianos.

"Mas isso é algo que eu faço desde menino, seja para formar a minha seleção mundial, a escalação preferida do meu time ou até uma bela jogada nos babas do intervalo na escola", diz Daniel, que admite: "No meu caderno, havia muito mais papéis preenchidos com campinhos desenhados do que com os assuntos para as provas".

Lúdico - O repórter avisa que não haverá espaço para a sisudez na coluna. O lance escolhido pode ser uma simples cornetada a algum zagueiro que tenha protagonizado uma falha bizarra, a explicação de um gol contra inacreditável ou até aquela jogada que tinha tudo para dar errado e acabou com a bola na rede.



