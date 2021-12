Coluna Detalhe Tático: Coisa de guri

Enquanto eu estava na redação, na última segunda-feira, 13, tentando trabalhar, um amigo - ex-estagiário de A TARDE - me incomodava. Além de ficar bajulando Cristiano Ronaldo, ganhador da Bola de Ouro apenas por conta das lesões de Messi, demonstrava uma infantil empolgação com o novo Bahia para 2014.

O crianção até escalou times titular e reserva, ignorando a soberania do treinador Marquinhos Santos. Pior: colocou na equipe principal o irmão do primo de Messi, um cara que ele nunca na vida viu atuar.

Na hora, respondi: "Isso é coisa de guri". E fechei a janela da conversa no Facebook. Depois, decidi corrigir tão grande insanidade nesta coluna.

Voltando aos tempos de colégio - quando meu caderno de anotações era quase todo dedicado a escalações semialeatórias de times imaginários -, estendi a brincadeira ao Vitória e, passando por cima de Marquinhos e Ney Franco, formei, no infográfico ao lado, as equipes em um hipotético Ba-Vi.

Salta aos olhos logo no primeiro instante o fato de que, no Tricolor, sete novatos seriam escalados entre os 11. No Rubro-Negro, entrariam os três únicos contratados.

Também chama atenção a clara deformidade dos elencos.

Enquanto apresenta alternativas realmente animadoras para o ataque, o Bahia aposta na manutenção de uma zaga com valores duvidosos e sofre com a falta de talento nas duas laterais. No Vitória, lamenta-se a ausência de um armador, que terá de ser suprida pelo lateral Juan, improvisado com sucesso em 2013. As escassas opções para a retaguarda, que ganhou o reforço de duas incógnitas, também poderá ser problema.

Promessa de gols

O ponto positivo vai para a linha de pensamento dos treinadores. Ney mostrou no ano passado ser ousado o bastante para fugir à premissa de que times com menor investimento devem apostar na retranca para conseguir os resultados. Marquinhos, em entrevistas, prometeu um time ofensivo.

O Esquadrão terá como ponto forte a velocidade e habilidade de Rhayner, Rafinha e Maxi. O Leão, mais cerebral, vai contar muito com o talento de Juan, Escudero e Marquinhos.

adblock ativo