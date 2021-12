Coluna Detalhe Tático: Churrasquinho

Pobre de quem tem de responder por tudo que fala. Por sorte, tenho meus momentos de poder vociferar besteiras e não ter que me explicar depois. Até meus amigos, já acostumados, deixam passar.

Por exemplo, na semana passada, enchi os pulmões para perguntar na bancada de esportes da redação: "E aí, quem ainda vai dizer que Neymar tem ido bem neste início de trajetória na Europa? Ninguém, né?".

Até aquele momento, o astro tinha realizado 20 partidas com a camisa do Barcelona e marcado apenas cinco gols. E, apesar da desenvoltura mostrada em campo, vinha sendo discreto para um jogador com o seu fenomenal talento.

Pois a semana terminou com a frase citada no segundo parágrafo repetindo-se em minha mente, tal qual uma cena perturbadora de filme. O motivo: Neymar foi, finalmente, protagonista. Na quarta-feira, marcou três gols (sendo dois golaços) no 6 a 1 sobre o Ajax, pela Liga dos Campeões, e, no sábado, fez os dois do 2 a 1 em cima do Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Vi os 90 minutos do jogo de três dias atrás e pude constatar que o brasileiro já entendeu a sua missão: redobrar os esforços para dar novo fôlego a um time que não tem o mesmo brilho do passado recente. A equipe foi escalada com dois volantes - Busquets e Song - e teve como ponto fraco as atuações medíocres dos apoiadores Iniesta e Fábregas.

Mas Neymar compensou com pelo menos 11 jogadas de destaque, rabiscadas no infográfico abaixo: cobrança de escanteio para Song cabecear na trave (1); dribles em arrancada pelo lado direito, o oposto ao qual ele atua (2); tabela esperta com Song (3); gol em cobrança de pênalti (4); Arrancada com falta sofrida pelo lado direito (5); Enfiada para Sanchez (6); gol ao aproveitar passe de Sanchez (7); drible e chute de canhota para defesa do goleiro (8); toque em jogada de ultrapassagem para Fábregas (9); lançamento preciso para Pedro (10); arrancada, tabela com Roberto e chute no travessão (11).

Não valeu

Ao contrário dos comentários na mesa do bar ou na bancada de esportes, eu, seriamente, respondo pelo que escrevo nesta coluna. Sendo assim, criticados em edições prévias, o tricolor Hélder, o rubro-negro Ayrton e até o Arsenal (chamado de cavalo paraguaio do Campeonato Inglês) têm chance de promover o primeiro churrasquinho de língua oficial da Detalhe Tático. O de Neymar não valeu.

adblock ativo