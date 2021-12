Colombiano consegue pole inédita em etapa da Indy

O piloto colombiano Sebastian Saavedra conseguiu a pole position para a quarta etapa da temporada da Fórmula Indy, que acontece na tarde deste sábado, no circuito misto de Indianápolis, nos Estados Unidos. É a primeira vez que ele larga na frente na categoria - em 41 provas já disputadas -, após ter feito o melhor tempo no treino desta sexta-feira.

A etapa no circuito misto de Indianápolis é inédita no calendário da Indy. E acontece justamente antes da tradicional disputa das 500 Milhas de Indianápolis, prova no mesmo local, mas no traçado oval, marcada para acontecer no dia 25 de maio, que também faz parte do calendário da categoria.

Para ficar com a pole, Saavedra contou um pouco com a sorte no treino desta sexta-feira. O norte-americano Ryan Hunter-Reay vinha com o melhor tempo na parte final da sessão, mas provocou um acidente e foi punido com a perda de suas marcas. Assim, o colombiano herdou a primeira posição.

Apesar da punição, Hunter-Reay vai largar neste sábado em terceiro lugar, atrás também do novato britânico Jack Hawksworth. Líder do campeonato, o australiano Will Power conseguiu a quinta posição no grid.

Entre os brasileiros na Indy, a melhor posição do grid ficou com Tony Kanaan, que terminou o treino desta sexta-feira em nono lugar. Já Hélio Castroneves ficou logo atrás e vai largar na 10ª colocação.

