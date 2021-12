Colômbia realiza primeiro treino em Pituaçu para a Copa América

A Colômbia realizou nesta terça-feira, 11, seu primeiro treino no estádio de Pituaçu, em Salvador, visando a estreia contra a Argentina na Copa América. O duelo entre as seleções será no próximo sábado, 15, às 19h, na Arena Fonte Nova.

A delegação colombiana desembarcou na madrugada da segunda, 10, na capital baiana. Os treinos da seleção colombiana estão programadas para acontecer durante toda a semana em Pituaçu.

Em coletiva nesta terça, o atacante Luís Muriel falou sobre o adversário na estreia do torneio continental. "A Argentina é um adversário complicado não só para Colômbia, mas para todas as seleções do mundo. Estamos trabalhando da melhor maneira. O lema do professor é união".

Liderados por James Rodriguez e Falcão Garcia, 'Los Cafeteros" buscam o seu segundo titulo da Copa América, já que venceram a competição em 2001, em um elenco que tinha nomes como Iván Cordoba, Mario Yepes e o artilheiro do torneio e ex-Vitória, Víctor Aristizábal.

