Colômbia reage, empata com Chile e se garante na Copa

A Colômbia é a 14.ª seleção classificada para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Nesta sexta-feira, a equipe conseguiu a vaga com uma reação heroica diante do Chile, para delírio da torcida em Barranquilla. Depois de estarem perdendo por 3 a 0, os colombianos reagiram no segundo tempo e selaram o empate por 3 a 3, com dois gols de Falcao Garcia, ambos de pênalti.

Com a derrota do Uruguai para o Equador, por 1 a 0, a Colômbia garantiria a vaga mesmo com um resultado negativo, mas a equipe não parecia disposta a se contentar com isso. Pior para o Chile, que ia se classificando com a vitória, mas agora precisará conquistar pelo menos um ponto na última rodada para carimbar o passaporte para o Brasil.

Desta forma, apenas a Colômbia se classificou nesta penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O país se junta a Alemanha, Suíça, Austrália, Japão, Irã, Coreia do Sul, Itália, Bélgica, Holanda, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina e o anfitrião Brasil, que já estavam garantidos na Copa. Este será o quinto Mundial do país, sendo o primeiro desde 1998, na França.

E quem começou melhor nesta sexta foi o Chile. Arturo Vidal, de pênalti, abriu o placar aos 18 minutos. Alexis Sánchez, duas vezes, aos 21 e 29, aumentou. Quando parecia que a vitória estava assegurada, a Colômbia aproveitou a expulsão de Carlos Carmona para reagir e marcou três vezes, com Teófilo Gutiérrez e Falcao Garcia, que também marcou dois.

Assim, os colombianos foram a 27 pontos e não podem mais ser ultrapassados pelo Uruguai, que é o quinto, com 22. Equador e Chile têm 25 cada e se enfrentam na última rodada, terça-feira, em Santiago. Um empate coloca os dois na Copa. Aos uruguaios, resta torcer pelo tropeço de um deles, vencer a Argentina em Montevidéu e tirar a diferença no saldo de gols para se classificar. Caso contrário, o país, quarto colocado na África do Sul, em 2010, disputará a repescagem contra Jordânia.

Já a Venezuela viu suas chances de classificação terminarem nesta sexta, com o empate por 1 a 1 diante do Paraguai, em casa. A seleção chegou aos 20 pontos, contra 22 do Uruguai, mas não atua na última rodada. Os paraguaios já estavam eliminados e apenas deixaram a lanterna das Eliminatórias, chegando a 12 pontos.

