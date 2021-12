Todas as 71 vítimas da queda do avião da Chapecoense foram identificadas no Instituto Médico Legal de Medellín, no Colômbia. Com isso, os corpos dos brasileiros passarão por tratamento para o transporte até o Brasil.

Uma força-tarefa da embaixada brasileira em Bogotá e do Itamaraty está na Colômbia para ajudar as famílias nos trâmites burocráticos. A previsão é que os corpos cheguem entre sexta-feira, 2, e sábado, 3, no Brasil.

A Prefeitura Municipal de Chapecó está organizando um velório coletivo para as vítimas do acidente na Arena Condá, estádio da Chapecoense. O dia e horário da cerimônia ainda não foram definidos.

Além dos brasileiros, há entre as vítimas cinco bolivianos, um paraguaio e um venezuelano. Seis pessoas sobreviveram ao acidente, sendo três jogadores, um jornalista brasileiro e dois tripulantes.

Colômbia identifica os corpos das 71 vítimas de queda de avião | Foto: Divulgação/ATarde

