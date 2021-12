Colômbia empata e conquista vaga na Copa do Mundo; Peru disputa repescagem

Liderada por James Rodríguez e Falcao Garcia, a seleção da Colômbia conquistou na noite desta terça-feira, 10, a sua vaga na Copa do Mundo de 2018. A classificação veio com o empate por 1 a 1 com o Peru, no estádio Nacional, em Lima. O time da casa, que chegou a estar eliminado ao longo da partida, em razão dos demais resultados da rodada das Eliminatórias, vai disputar a repescagem.

O time colombiano encerrou sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas na quarta colocação, com 27 pontos. Ficou atrás do Brasil (41), única seleção que entrou em campo já classificada nesta noite, do Uruguai (31) e da Argentina (28). O Peru, com os mesmos 26 pontos do Chile, mas com melhor saldo de gols, ficou em quinto lugar, que lhe deu a vaga na repescagem. Seu adversário será a Nova Zelândia, em novembro.

Apesar de exibir situação mais complicada que a Colômbia na tabela antes do início da partida, e mesmo jogando em casa, o Peru viu o rival assumir a iniciativa da partida nos primeiros 20 minutos. James Rodríguez e Zapata buscaram o ataque, sem maior sucesso, diante da apatia peruana.

O time da casa só acordou aos 21, quando Guerrero tentou de cabeça e quase surpreendeu Ospina. Daí em diante, a seleção peruana cresceu em campo e passou a levar perigo à defesa colombiana. Aos 28, Édison Flores fez boa jogada individual na intermediária e bateu da entrada da área.

A Colômbia só respondeu aos 32, após cruzamento na área e cabeçada de Zapata. O goleiro Gallese fez a defesa com certa facilidade, enquanto o time anfitrião dominava e a torcida começava a se empolgar nas arquibancadas em Lima.

O segundo tempo começou com boa notícia para o Peru. Mesmo sem fazer a sua parte, o time entrou na zona de classificação quando o Brasil abriu 2 a 0 sobre o Chile. As arquibancadas vibraram com a notícia dos gols. Mas a alegria durou pouco.

Na sequência, a Colômbia abriu o placar no estádio Nacional, aos 10 minutos. Falcao Garcia recebeu lançamento na área e, na disputa de bola, a sobra ficou com James Rodríguez, que bateu forte e rasteiro no canto. Novamente o Peru ficava fora da Copa.

Cinco minutos depois, o mesmo James quase anotou o segundo. Gallese, desta vez, defendeu. Mais apagado em campo, Cuadrado também perdeu boa chance, aos 22, em cobrança de falta por cima do travessão.

Se Cuadrado não aproveitou sua chance, Guerrero não desperdiçou a sua. O atacante do Flamengo bateu direto falta, que deveria ser lance indireto, segundo marcação do árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci. A bola contornou a barreira e venceu o goleiro Ospina, aos 30. O juiz validou o gol porque Ospina chegou a encostar na bola antes de as redes balançarem.

O empate esquentou a partida, diante da forte expectativa da torcida. O Peru partiu para o ataque, em busca do segundo gol, que lhe colocaria diretamente na Copa, dispensando a repescagem. Mas a Colômbia se segurou como pôde, se concentrando na retranca. Nos minutos finais, o técnico José Pekerman sacou os atacantes Falcao Garcia e James Rodríguez e colocou mais marcadores em campo, assegurando o empate e a vaga no Mundial da Rússia.

