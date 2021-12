Colo Colo ganha fora e aumenta chance de vaga na Série D

O Colo Colo ganhou de novo do Globo, no domingo, 23, por 2 a 1 no Rio Grande do Norte, com gol de Nildo no finzinho, e segue na disputa por uma vaga na próxima fase da Série D. Já havia vencido por 1 a 0 em Ilhéus.

Após cinco partidas, o clube baiano pulou para a terceira posição do Grupo 3, a dois pontos do vice-líder Coruripe, de Alagoas, que fecha a zona de classificação às oitavas.

adblock ativo