Colo Colo e Jacobina decidem título da 'Segundona'

Garantidos na primeira divisão do Campeonato Baiano no ano que vem, Colo Colo e Jacobina decidem neste domingo, 25, qual será o campeão da divisão de acesso. O time de Ilhéus tem a vantagem de jogar em casa, no Estádio Mário Pessoa, às 15h.

No primeiro confronto, no sábado passado, as equipes empataram sem gols na partida realizada no Estádio José Rocha, em Jacobina. Por ter feito a melhor campanha na primeira fase, o Colo Colo joga por outro empate para ficar com o título.

O time de Ilhéus pode receber o troféu da segunda divisão, que curiosamente terá o nome do ex-vice-presidente do clube, José Torres Brandão, morto em fevereiro deste ano por problemas cardíacos. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) decidiu homenagear o cartola dando o seu nome à taça.

