Colegas parabenizam Thiago Silva e Ronaldo por aniversário

O zagueiro da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Thiago Silva fez 33 anos nesta sexta-feira, 22. Quem também comemora nesta data é o eterno camisa 9 da seleção, o ex-jogador Ronaldo. Os dois receberam diversas homenagens de fãs e colegas, por meio de postagens nas redes sociais.

"Parabéns ao meu capitão Thiago Silva, que além de amigo é um dos maiores zagueiros que vi... Eu celebro não só teu dia e sim tua amizade também, irmão. Desejo tudo de melhor na sua vida!! Tamo junto, te amo", disse Neymar, em uma publicação no Instagram.

O aniversário dele também foi lembrado pelo PSG, por meio de uma publicação no Twitter oficial do clube francês, que mostra o jogador vestindo uma camiseta da equipe e desejando felicidades ao zagueiro.

Ronaldo completou 41 anos e também foi muito lembrado. O atacante do clube inglês Manchester City Gabriel Jesus, que também atua na seleção, homenageou o ídolo com uma postagem no Instagram. O craque postou uma foto tirada ao lado de Ronaldo.

A namorada de Ronaldo, Celina Locks, também reservou um espaço do dia para parabenizá-lo: "Feliz aniversário, meu momo. Te desejo amor, saúde e muita felicidade, pois você merece e muito! Obrigada por ser esse homem incrível para tantas vidas, humilde e dedicado em tudo que faz, e obrigada por ser meu parceiro de vida e de amor".

Parabéns ao meu capita @thiagosilva_33 que além de amigo é um dos maiores zagueiros que vi ... eu celebro não só teu dia e sim tua amizade também irmão. Desejo tudo de melhor na sua vida !! Tamo junto, te amo 🤘🏽🤙🏽 Uma publicação compartilhada por Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) em Set 22, 2017 às 4:22 PDT

🎂🎁 🇧🇷 Thiago Silva 3️⃣3️⃣ Joyeux anniversaire ! 🎉 pic.twitter.com/iVc5ZsqBHu — PSG Officiel (@PSG_inside) 22 de setembro de 2017

Feliz aniversário Que Deus te abençoe Paz , saúde e sabedoria sempre 🙏 Parabéns 🎉🎈🎊 Sou seu fã 👏🏽👊🏽 @ronaldo Lembrando que eu ganhei no fifa 😅 #alômãe #gratidão #doperi #lenda Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Set 22, 2017 às 7:41 PDT

Feliz aniversário meu momo ✨🎉 Te desejo amor, saúde e muita felicidade pois você merece e muito! Obrigada por ser esse homem incrível para tantas vidas, humilde e dedicado em tudo que faz, e obrigada por ser meu parceiro de vida e de amor ❤️ #teamo #momobday #tedturning41 Uma publicação compartilhada por Celina Locks (@celinalocks) em Set 22, 2017 às 3:09 PDT

