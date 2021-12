COL aprova Fonte Nova em evento-teste

Ainda há o que evoluir. Porém, o estádio foi testado e aprovado. É assim que o COL (Comitê Organizador Local) avaliou a Fonte Nova no primeiro evento-teste da Fifa na arena visando a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014.

Sete itens foram testados neste domingo, 28: transporte das equipes e da arbitragem, equipamentos de competição (como gramado e balizas), serviço médico aos atletas, serviço ao espectador, tecnologia de informação como o sistema de som e os telões, segurança e hospitalidade.

Segundo Tiago Paes, gerente de operações do COL, a Fonte Nova foi aprovada em todos. "Ficaram alguns detalhes bem técnicos a serem trabalhados, coisas que nem eu saberia explicar agora. Ainda faremos reuniões para discutir o que precisa evoluir", comentou o gerente.

Entre os destaques, Paes falou do excelente gramado da Fonte Nova, da operação de escolta e das delegações ao estádio. Quanto ao que precisa evoluir, focou a revista de torcedores no acesso à Arena. "O fluxo de pessoas funcionou a contento. O único problema foi quanto a revista de torcedores. A inspeção, realizada pela Polícia Militar, foi lenta. Formou-se filas que não eram para ocorrer", disse Paes.

Outro item que precisa de evolução é o sistema de informação dos telões que funcionam como placar eletrônico. Neste domingo, apenas a tecnologia foi testada. E, neste caso, aprovada. O que necessita melhorar é o conteúdo, que, na Copa das Confederações e na do Mundo, ficará a cargo da Fifa. Fora isso, é responsabilidade do estádio.

No Ba-Vi, informações como os autores dos gols foram omitidas. Outras foram dadas com, ao menos, cinco minutos de atraso, como as substituições.

Frank Alcantara, presidente da Arena, dá a explicação. "Ainda estamos testando as empresas que vão operar o placar em definitivo. Admito que falhamos em alguns aspectos, mas é um processo em evolução. Logo chegaremos ao nível ideal".

adblock ativo