COI confirma candidatura de Robert Scheidt a Comitê de Atletas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta quarta-feira, 9, que aprovou a lista de 24 competidores que se candidataram a um dos quatro cargos no Comitê de Atletas da entidade, que estarão em disputa no próximo ano, durante a Olimpíada do Rio. O velejador Robert Scheidt está entre os candidatos.

Scheidt é um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, com cinco medalhas olímpicas conquistadas, sendo duas de ouro, em 1996 e 2004, duas de prata, em 2000 e 2008, e uma de bronze, em 2012. Agora, no próximo ano, ele tentará subir ao pódio no Rio, além de mirar uma das quatro vagas que estarão em disputa através do voto dos participantes da próxima Olimpíada, com o fim dos mandatos de Claudia Bokel, Dae-Sung Moon, Alexander Popov e Yumilka Ruiz no Comitê de Atletas do COI.

Além de Scheidt, a lista de candidatos também inclui outros grandes nomes do esporte mundial como Yelena Isinbayeva, que não tem presença garantida na Olimpíada do Rio em razão da suspensão da Federação Russa de Atletismo, e Luis Scola, astro do basquete argentino.

Os candidatos vêm de todos os continentes e representam 14 esportes diferentes, com um número igual de homens e mulheres. Após a aprovação pela Assembleia Geral do COI, os quatro atletas eleitos vai se tornar membros do COI para um mandato de oito anos.

