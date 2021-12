COI anuncia futebol no Rio e mais 4 cidades em 2016

As cidades que vão sediar as partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, foram confirmadas nesta quarta-feira, 19, durante o primeiro dia da sexta visita oficial Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional para o evento no Brasil. Além do Rio, outras quatro cidades vão receber partidas. Salvador, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo vão sediar jogos do torneio de futebol da próxima Olimpíada.

Enquanto os duelos no Rio serão realizados no Maracanã, a Fonte Nova, o Mané Garrincha e o Mineirão receberão as partidas em Salvador, Brasília e Belo Horizonte, respectivamente.

A confirmação desses estádios e dessas cidades, incluindo São Paulo, foi realizada através de imagem divulgada pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio no seu perfil na rede social Twitter. Já o estádio de São Paulo não foi oficialmente confirmado, mas deve ser o Itaquerão, do Corinthians, que está sendo construído para a Copa do Mundo deste ano.

A Olimpíada de 2016, no Rio, tem a cerimônia de abertura marcada para 5 de agosto, enquanto o encerramento será no dia 21. Dono de cinco títulos da Copa do Mundo, a seleção brasileira masculina está longe de ter o mesmo desempenho nos Jogos Olímpicos e tentará faturar em casa a sua primeira medalha de ouro.

