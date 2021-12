'Cofundador' do Bode, capitão Sílvio sonha com campeonato

Sílvio dá risada ao ser provocado pela reportagem de que "Vitória da Conquista" poderia ser incorporado ao seu sobrenome. Mas, de fato, a cada Campeonato Baiano que passa, fica mais difícil olhar para o homem, de 34 anos, e não pensar na instituição. O zagueiro está lá desde a primeira reunião do clube, trajetória que completa 10 anos em 2015.

A essa altura, a relação está prestes a tomar um novo rumo. Sílvio pode levantar, no domingo que vem, a primeira taça de campeão baiano da história do Bode. E não poderia ser outro a fazer tal gesto. "Sou capitão do time desde o primeiro jogo", responde ele, de forma curiosa, ao ser perguntado há quanto tempo ostenta o posto. "O pessoal brinca que a braçadeira já tá colada em meu braço", completa.

Natural da própria Vitória da Conquista, Sílvio começou a carreira em Curitiba, pelo Paraná Clube, mas nunca perdeu os laços com a terra natal. "Quando estava de férias vinha para cá e, para não ficar parado, ia treinar no projeto que Ederlane (Amorim, presidente do Bode) tinha: o Primeiro Passo. Assim, criamos um vínculo, e quando ele montou o clube, fui um dos primeiros convidados", conta.

O Bode, fundado em janeiro de 2005, só disputou a primeira partida em julho do ano seguinte, pela 2ª Divisão do Baiano - torneio que conquistou de forma invicta. Sílvio foi quem ergueu aquela taça.

"Foi difícil formar aquele time. Ninguém queria jogar em Conquista porque os clubes anteriores enrolavam os jogadores e não pagavam. Por mais que a gente tentasse explicar que era um clube diferente, o pessoal pensava que a mentalidade seria a mesma", lembra Sílvio. "Eu já conhecia a seriedade de Ederlane. Quando vim pra cá, sabia que não seria um salário alto, mas que eu iria receber todo mês no dia certinho".

O presidente não esconde a admiração pelo jogador. "Faz a diferença porque é um atleta que você pode contar sempre. Não se lesiona, não chega atrasado ao treino. Também tem uma liderança que é natural dele. Num time como o nosso, simples, é importante ter um jogador como ele", elogia.

Referência

Sílvio tem, nas contas da diretoria, 358 jogos com a camisa do Conquista, o que o torna o jogador com mais partidas pela equipe. Ele não nega ser quase cofundador do clube. "Quando ando na rua, não só aqui, mas em outras cidades que visito, o pessoal me vê e vem logo falando do Conquista. 'E aí Sílvio, o time joga que dia? Onde vai ser o treino? Então, acho que já criei essa imagem mesmo", disse.

O capitão não está há nove anos ininterruptos no time. Em 2010, saiu no segundo semestre para jogar pelo Sampaio Correa, do Maranhão; e em 2011, para defender o Bahia de Feira na Série D. "Eu saio normalmente no segundo semestre porque a folha daqui reduz muito. Então a gente tem que procurar outra coisa para sustentar a família. Mas quando tem condições, eu prefiro ficar aqui", explicou. "Aqui tenho estabilidade, sei que vou receber sem dor de cabeça. Às vezes até poderia sair para receber mais, mas prefiro ficar aqui para ter estabilidade".

Na opinião da torcida, Sílvio está, ao lado do atacante Tatu e do meia Carlinhos, como um dos maiores ídolos da história ainda curta do clube. O defensor reconhece. "Tem vários jogadores que fizeram história, mas sei que estou entre eles, até pelo tempo e pelo que represento", diz. Por isso, Sílvio não pensa em outro lugar para se aposentar - mas num futuro ainda distante. "Muita gente quer parar pelo time que marcou sua carreira, e eu já estou nele. O pessoal brinca que tem um lugarzinho aí para que eu continue trabalhando depois de parar, mas não sei quando isso vai acontecer", completa.

