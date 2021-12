COB revela os mais votados no prêmio de Atleta do Ano

O Comitê Olímpico Brasil (COB) revelou nesta quarta-feira, 19, quais foram os atletas mais votados na eleição do Prêmio Brasil Olímpico. Além de apontar o melhor de cada uma das 43 modalidades, o júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte definiu os dois vencedores do troféu de Melhor Atleta do Ano. Mas os nomes dos três primeiros colocados no masculino e no feminino foram anunciados sem uma ordem específica, já que os ganhadores serão conhecidos apenas na cerimônia de premiação, dia 16 de dezembro, no Rio.

Dessa vez, a eleição do Melhor Atleta do Ano já está previamente definida, contando com votos apenas do júri. Mudando o formato que estava em vigor até então, quando o colégio eleitoral era formado pela escolha dos especialistas e dos torcedores, o COB separou a participação popular nesta edição do Prêmio Brasil Olímpico, criando uma categoria específica, chamada Atleta da Torcida, que contabilizará apenas a votação dos fãs através da internet.

Para o recém-criado prêmio Atleta da Torcida, o COB se limitou a apontar os candidatos para votação popular que deve continuar até o dia da cerimônia de entrega. Os indicados são: Cesar Cielo (natação), Diego Hypolito (ginástica artística), Ana Marcela Cunha (Maratona Aquática), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Marcus Vinícius D’Almeida (tiro com arco), Matheus Santana (natação), Tiago Splitter (basquete), Aline Ferreira (luta), Flavia Saraiva (ginástica artística), Larissa e Talita (vôlei de praia), Martine Grael e Kahena Kunze (vela), Mayra Aguiar (judô) e Sheilla Castro (vôlei).

No caso do prêmio de Melhor Atleta do Ano, que está em sua 16ª edição, o júri já terminou a votação. Mas o COB preferiu deixar o anúncio dos vencedores para o dia 16 de dezembro, limitando-se a revelar os três mais votados. No masculino, foram Arthur Zanetti (ginástica artística), Marcus Vinicius D´Almeida (tiro com arco) e Tiago Splitter (basquete). E no feminino, Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Mayra Aguiar (judô) e Martine Grael e Kahena Kunze (vela).

Na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, o COB vai anunciar, portanto, os vencedores da disputa de Melhor Atleta do Ano e de Atleta da Torcida. No dia, também serão homenageados os melhores em cada uma das 43 modalidades olímpicas, todos já divulgados nesta quarta-feira. E ainda haverá premiação para os melhores técnicos (de esportes coletivos e individuais), cujos escolhidos ainda não foram revelados, e a entrega do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a um ex-atleta que fez história no esporte brasileiro.

