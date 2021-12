CNBB: Capa com Neymar crucificado causa profunda indignação

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou uma nota na qual manifesta "profunda indignação" pela capa da revista Placar do mês de outubro, onde o jogador do Santos e da Seleção Brasileira Neymar aparece crucificado.

Na nota, assinada pelo cardeal Raymundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, e Leonardo Ulrich Steiner, bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da entidade, a CNBB afirma "reconhecer a liberdade de expressão como princípio fundamental do estado e da convivência democrática, entretanto, que há limites objetivos no seu exercício".

Para a entidade, a revista Placar foi "insensível ao recente quadro mundial de deplorável violência causado por uso inadequado de figuras religiosas, prestando, assim, um grave desserviço à consolidação da convivência respeitosa entre grupos de diferentes crenças".

Segundo entrevista do diretor da revista Placar, Maurício Barros, ao site Uol, a intenção da publicação foi questionar a posição de vilão em que Neymar é colocado, ao ser frequentemente acusado de cai-cai pelos adversários.

Mas para a CNBB, apesar da Placar negar o uso da imagem do Jesus Cristo crucificado, a capa "constitui numa clara falta de respeito que ofende o que existe de mais sagrado pelos cristãos e atualiza, de maneira perigosa, o já conhecido recurso de atrair a atenção por meio da provocação".

Veja a íntegra da nota da CNBB sobre a capa com Neymar crucificado:

"A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, manifesta profunda indignação diante da publicação de uma fotomontagem que compõe a capa de uma revista esportiva na qual se vê a imagem de Jesus Cristo crucificado com o rosto de um jogador de futebol.

Reconhecemos a liberdade de expressão como princípio fundamental do estado e da convivência democrática, entretanto, que há limites objetivos no seu exercício. A ridicularização da fé e o desdém pelo sentimento religioso do povo por meio do uso desrespeitoso da imagem da pessoa de Jesus Cristo sugerem a manipulação e instrumentalização de um recurso editorial com mera finalidade comercial.

A publicação demonstrou-se, no mínimo, insensível ao recente quadro mundial de deplorável violência causado por uso inadequado de figuras religiosas, prestando, assim, um grave desserviço à consolidação da convivência respeitosa entre grupos de diferentes crenças.

A fotomontagem usa de forma explícita a imagem de Jesus Cristo crucificado, mesmo que o diretor da publicação tenha se pronunciado negando esse fato tão evidente, e isso se constitui numa clara falta de respeito que ofende o que existe de mais sagrado pelos cristãos e atualiza, de maneira perigosa, o já conhecido recurso de atrair a atenção por meio da provocação".



