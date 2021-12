Clubes vão estampar parte do hino da Chapecoense nas camisas na última rodada

Em meio à onda de tributos e solidariedade à Chapecoense após o acidente do início da semana passada, os clubes brasileiras encontraram uma forma em comum entre eles para homenagear o time catarinense. Nesta terça-feira, 6, anunciaram que estamparão em seus uniformes um trecho do hino da equipe de Chapecó, que perdeu a maior parte de sua delegação após a queda do avião na Colômbia.

Alguns dos clubes da Série A anunciaram nesta terça a homenagem. De acordo com o comunicado, cada um dos outros 19 times da competição, incluindo o Atlético-MG, que não entrará em campo, estamparão uma pequena parte de um trecho pré-selecionado do hino da Chapecoense.

A parte escolhida da canção para ser dividida entre as equipes é a seguinte: "Ó glorioso verde que se expande. Entre os estados, tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis. Meu furacão, tu és sempre um vencedor".

Foi explicado que, em ordem alfabética, os clubes vão estampar em seus uniformes cada uma das palavras deste trecho. O Vitória, último da lista, virá a campo com "#ForçaChape" na camisa, mensagem que foi universalizada em tantas homenagens.

"Foi uma ação elaborada em conjunto com todos os clubes da Série A e com o apoio dos demais que não entrarão mais em campo esse ano. Uma singela forma de homenagear a Chapecoense e toda a comunidade de Chapecó. Nossa união fora de campo foi fundamental para essa iniciativa", explicou Bernardo Pontes, representante dos clubes.

Depois das partidas, os times farão um box especial com as camisas, formando o hino da Chapecoense, e venderão, com o valor revertido para o clube catarinense. A decisão desta homenagem aconteceu em um grupo de WhatsApp que conta com representantes de cada uma das equipes do Brasileirão.

adblock ativo