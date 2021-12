Clubes festejam aval para Primeira Liga e presidente quer torná-la nacional

Quando foi marcada, a reunião entre os presidentes dos clubes da Primeira Liga, nesta sexta-feira, deveria ser para discutir a falta de aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização da Copa Sul-Minas-Rio. Mas o encontro em Belo Horizonte teve outro tom. Afinal, a primeira rodada do torneio foi considerada um sucesso e a entidade ganhou a queda de braço com a CBF, sendo autorizada a organizar o torneio, ainda que em caráter amistoso.

"A primeira rodada foi um sucesso absoluto. Os estádios tiveram grandes públicos, com jogos muito bons em um período em que os times estão realizando treinamentos. A gente tem pela frente um ano difícil", comentou, na saída da reunião, o presidente da Primeira Liga e do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares.

Como a CBF aceitou incluir o torneio da Primeira Liga no calendário oficial de 2017, a entidade que reúne 15 clubes já começa a pensar em alçar novos voos. Gilvan já não esconde que os clubes querem organizar uma competição nacional, substituindo a CBF na gestão do Campeonato Brasileiro.

"Temos esperança de que essa liga cresça, evolua e que no futuro seja uma competição nacional. Tenho certeza de que agora o futebol brasileiro vai caminhar junto com a gente", disse. A Primeira Liga, por enquanto, reúne os principais clubes do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e de Minas Gerais, além de Fluminense e Flamengo.

