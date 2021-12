Clubes e FBF se unem para ter Salvador como sede do torneio

Bahia, Vitória e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) nutrem o mesmo desejo: de que a Copa do Nordeste tenha seus jogos finais disputados em Salvador. A cidade está entre as mais cotadas para receber o torneio, que já teve o aval da CBF para retornar em sede única e ser finalizada dentro de campo. Fortaleza e Recife também estão no páreo, sendo os pernambucanos favoritos até então.

Oficialmente, Bahia e Vitória apenas se dizem animados com a chance de disputar a reta final do Nordestão em casa. Mas nos bastidores o interesse é defendido com empenho, principalmente pelo Tricolor. A reportagem apurou que o presidente Guilherme Bellintani tem atuado para trazer a competição regional para Salvador.

No Rubro-Negro, foi apurado que a postura do presidente Paulo Carneiro é mais cautelosa. O mandatário entende que não é o momento de criar um atrito dentro da Liga do Nordeste. Assim, o Leão está aberto para ajudar, mas não pretende comprar briga pelo direito de os baianos sediarem a disputa regional.

Em contato com a reportagem, Ricardo Lima, presidente da FBF, disse que a federação está “totalmente interessada” em receber os jogos, e que o desejo já foi manifestado para a Liga do Nordeste.

“Não posso antecipar muita coisa, pois é uma estratégia nossa, mas estamos, sim, com interesse, e estamos dialogando com os clubes e com a Liga”, contou Ricardo.

Apesar de a FBF não entrar em detalhes sobre a logística para receber a competição, o A TARDE apurou que Pituaçu, Fonte Nova, Toca do Leão, Cidade Tricolor e o CT da Praia do Forte seriam os locais escolhidos para treinos dos clubes. Até Feira de Santana seria uma possibilidade. Os jogos seriam na Fonte Nova.

Ricardo Lima reconhece que a vantagem no momento é de Recife e explicou que isso acontece porque a cidade já está mais avançada em relação ao retorno dos eventos esportivos.

“Em Recife já é permitido o treinamento e o retorno dos jogos está autorizado já a partir do dia 5 [na verdade, essa é a vontade dos clubes e federação, mas ainda depende das autoridades]. Fortaleza também já é possível treinar e eles caminham para o retorno dos jogos. Aqui a gente tem algumas pendências, mas estamos confiantes”, disse.

Na semana passada, o prefeito ACM Neto foi questionado sobre o assunto e deixou claro que Salvador só pode receber a competição se as datas forem “mais adiante”. “O protocolo liberado foi de alta segurança. Com relação à Copa do Nordeste, não sei se tem definição sobre a data. Se for para agora, de imediato, não cogitaria. Se for para acontecer mais adiante, com todo protocolo e segurança, a gente pode avaliar”, respondeu o prefeito.

O retorno

O Nordestão ainda tem a última rodada da primeira fase a ser disputada antes da fase final, num total de quatro datas em sede única, com jogos sem público. A decisão sobre a cidade-sede cabe à CBF e deve ser divulgada na próxima semana.

