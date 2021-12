Clubes baianos poderão pagar dívidas em 20 anos

A medida provisória (MP) que trata da renegociação das dívidas dos clubes brasileiros com a União, assinada nesta quinta-feira, 19, pela presidente Dilma Rousseff (PT), em Brasília, atinge diretamente a organização dos dois maiores clubes baianos e da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Com a medida, as entidades terão prazo de até dois anos para quitar seus débitos (veja detalhes da MP no infográfico abaixo). Segundo os dados da União, a dívida chega à ordem dos R$ 4 bilhões. Juntos, Bahia e Vitória são responsáveis por R$ 142 milhões.

Segundo o diretor executivo do Tricolor, Marcelo Barros, a última apuração, feita no final do ano passado, deu conta de que o clube deve cerca de R$ 127 milhões em tributos federais. Parte desse montante já havia sido colocado em tentativas de renegociação anteriores, como a Timemania.

Já o Vitória, segundo o presidente Carlos Falcão, deve cerca de R$ 15 milhões. Desses, R$ 9,5 milhões já foram colocados na renegociação da Timemania. O restante está sob contestação na Justiça, já que o clube não reconhece a origem do débito. O dirigente, no entanto, afirma que pode retirar o processo e incluir o valor ao montante em caso de adesão ao novo programa.

Ambos os clubes pretendem reunir seus dirigentes, assim que a medida for aprovada e publicada, para decidirem como vão aderir a ela. Existe a ideia de 'migrar' a dívida colocada em programas de financiamento anteriores para o programa mais recente.

Caixa mais próxima

O refinanciamento pode deixar o Bahia mais próximo do acerto com a Caixa Econômica Federal para ser o seu patrocinador master - o que renderia aos cofres do Tricolor cerca de R$ 7 milhões por ano.

O banco exige três Certidões Negativas de Débito (CNDs), documentos que comprovam a isenção de débitos fiscais com a União. O clube já possui uma, e entrar para o programa de refinanciamento pode deixá-lo, segundo seu sub-presidente, Pedro Henriques, mais próximo de obter as demais: "Mas é importante lembrar que precisamos resolver também os débitos com a prefeitura, o que está próximo".

"O importante é que vai ajudar a reduzir o passivo tributário, que é o maior passivo do Bahia. Vamos planejar o pagamento com parcelas que, se não são boas, são pelo menos aceitáveis", disse o dirigente, que estava em Brasília.

Apesar da dívida, o Vitória já possui as CNDs necessárias e o patrocínio da Caixa. Para tanto, o clube ofereceu garantias para o banco, inclusive com o próprio patrimônio.

A gestão atual ignora as dívidas com a União contraídas pelo Vitória S/A, empresa fundada na gestão de Paulo Carneiro. Elas giram em torno de R$ 15 milhões, e também foram colocadas na renegociação da Timemania. "Essa dívida não é do Esporte Clube Vitória. Foi uma outra gestão, com decisões tomadas por outras pessoas. São empresas totalmente separadas. O Vitória não é devedor solidário", disse o presidente Carlos Falcão.

Contrapartidas

Para participarem do programa, os clubes devem oferecer contrapartidas para o Governo Federal. A maioria delas visa à transparência e à boa governança (veja os detalhes no infográfico ao lado).

As exigências não assustam Bahia e Vitória. "Todas elas vão no sentido do que a gente já busca, que é a profissionalização do clube", disse Henriques. "Auditoria externa, limite de investimento no futebol profissional, publicação dos balanços são medidas que o Bahia adota desde a intervenção", completou.

Falcão vai no mesmo caminho. "Já vínhamos nos adaptando a isso porque sabíamos que, mais cedo ou mais tarde, seria exigência", explicou.

FBF se adequará

As exigências, segundo o texto da MP, também afetarão as federações estaduais. Quanto a isso, o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, se diz tranquilo. "A federação já atua dentro dessas exigências há muito tempo. Publicamos as contas com auditoria interna e externa, temos um Conselho Fiscal independente. Se tivermos que fazer mais, vamos nos adequar", garantiu.

O dirigente também espera a publicação da medida para reunir as lideranças da federação e discutir adaptações necessárias. Sobre a duração do mandato, por exemplo, que não pode ultrapassar o período de oito anos, o presidente da FBF, há 12 no cargo, resumiu: "É lei, então é para cumprir, não para ficar discutindo se é interessante ou não".

