Clubes baianos estreiam no mata-mata da Série D

Sem interrupção nem durante a Copa América e o Mundial de futebol feminino, a Série D do Brasileiro terá rodada normal neste sábado, 15, quando três equipes baianas estreiam na segunda fase. Deveriam ser quatro, mas o Bahia de Feira foi condenado pelo STJD por ter escalado irregularmente o volante Edmar e acabou eliminado – agora é o América-PE que vai enfrentar o América-RN.

Jacuipense, Juazeirense e Fluminense de Feira seguem na fase de mata-mata da competição. Apenas a equipe de Juazeiro fará a primeira partida em casa, contra o Patrocinense-MG, às 16h, no estádio Adauto de Moraes.

O calor é um diferencial que o Cancão pretende aproveitar. “Colocamos o jogo para a parte da tarde porque lá em Minas é frio e aqui dá até 40 graus”, disse o deputado Roberto Carlos, presidente do clube. O jogo de volta, em Minas, será no próximo domingo, às 16.

Dono da melhor campanha entre os baianos na fase anterior, o Jacuipense viajou nesta sexta-feira, 14, para Caruaru, em Pernambuco, onde vai enfrentar o Central às 16h. A equipe jogará completa, incluindo o atacante Julian e o zagueiro Nilson, reforços recém-contratados.

Julian se destacou pelo Uberlândia, no Campeonato Mineiro, marcando 12 gols em 13 jogos. Ele já estreou na equipe, no segundo tempo da partida contra o ASA, disputada no último domingo, quando o Leão do Sisal perdeu a invencibilidade.

“Eles vão comemorar amanhã (sábado) o centenário de fundação do clube. Vai ser um jogo difícil”, previu o presidente do conselho do Jacuipense, Filipe Sales, sobre o duelo com o Central, antecipando que no jogo de volta, na próxima quinta-feira, às 15h, colocará ingressos à venda por R$ 20.

Já o Flu de Feira preferiu viajar para Salgueiro um dia antes para a equipe ter tempo de descansar. A partida contra os pernambucanos será às 20h. “Já tivemos um 0 a 0 antes com eles e um empate novamente é o sonho da gente”, confessou Zé Chico, presidente do Touro do Sertão. A volta é na próxima quinta-feira, no Joia da Princesa, às 17h.

“Preferimos a quinta-feira porque no domingo já será São João, o povo vai estar na festa”, completou Zé Chico.

