Clubes baianos conhecem adversários da Copa SP

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira, 26, a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será disputada entre os dias 3 e 25 de janeiro. A edição deste ano contará com três clubes baianos - Bahia, Vitória e Fluminense de Feira - e terá o japonês Kashiwa Reysol como convidado.

O tricolor está no Grupo U, junto com Arapiraquense-AL, Portuguesa e Comercial-SP. O rubro-negro caiu para o Grupo Y, mesma chave que Imagine-TO, Juventus e Flamengo-SP. Já o Flu vai medir forças no Grupo H com Palmeiras, Piauí e São Carlos-SP.

A dupla Ba-Vi faz a estreia na competição dia 5 de janeiro. A equipe de Feira de Santana entra em campo um dia antes, no dia 4.

Esta será a 45ª edição da Copinha, que é o maior torneio das categorias de base do Brasil. Noventa e duas equipes disputam o troféu da competição. Entre os baianos, o Esquadrão é o que tem a melhor posição, com o vice-campeonato conseguido em 2011. Confira o regulamento e a tabela completa da competição.

