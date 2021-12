Clubes baianos conhecem adversários da Copa do Brasil

Os quatros representantes baianos já conhecem seus adversários na Copa do Brasil de 2015, que começa em 25 de fevereiro. Os confrontos foram sorteados pela CBF nesta terça-feira, 16, no Rio de Janeiro.

Na rodada de abertura, Bahia e Vitória visitarão, respectivamente, Nacional-AM e Anapolina-GO. Vitória da Conquista e Jacuipense receberão, pela ordem, Palmeiras e Paraná.

Dos 87 times participantes, 81 começam da primeira fase. Entram diretamente nas oitavas de final os cinco que jogarão a Taça Libertadores da América (Cruzeiro, Atlético-MG, Corinthians, Internacional e São Paulo) e o Fluminense, que tem a melhor campanha do Brasileirão entre os não-classificados para o torneio continental.

Todas as outras equipes foram divididas em dois blocos, cada um com quatro grupos de dez clubes. Inicialmente, foi sorteado em qual lado do diagrama cada clube cairia; em seguida, em qual grupo. A ideia era dar equilíbrio à divisão e evitar que os times mais expressivos se enfrentassem.

Caminho dos baianos

Se vencer o Palmeiras, o Bode, campeão da Copa Governador do Estado, terá pela frente o ganhador de Sampaio Correia-MA x Estrela do Norte-ES (confira ao lado).

Se passar pelo Paraná, a Jacuipense - vice-campeã da Copa Governador e segunda melhor colocada na primeira fase do Baiano - pegará o vencedor de Náutico-PE x Brasília.

Adversário do Vitória na estreia em Goiás, o Anapolina, oitavo colocado na Série D, disputou a Copa do Brasil pela primeira vez neste ano e foi eliminada pelo Santos logo no segundo jogo.

Vencendo, o Leão terá pela frente o ganhador de ASA-AL x São Raimundo-RR. Na terceira fase, o Rubro-Negro pode enfrentar o xará alviverde, no primeiro duelo 100% baiano da competição.

O Vitória só teve direito a disputar o torneio por meio do ranking da CBF, pois não conseguiu conquistar a vaga pelo Campeonato Baiano, ao perder a final para o Bahia.

Se superar o Nacional-AM, o Tricolor cruzará com o sobrevivente do duelo entre Cabofriense-RJ e Luverdense-MT.

O único time que ainda não conhece seu oponente é o Criciúma-SC, que enfrentará o vencedor do jogo entre Atlético Acreano e Real Noroeste-ES.

adblock ativo