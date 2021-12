Clubes aprovam texto mais "light' da MP do Futebol

Numa versão mais leve que a proposta inicial, a Medida Provisória 671, chamada de MP do Futebol, foi aprovada na noite de terça, 7, pelos deputados e segue para o senado. A lei, que visa reestruturar a administração do esporte no país através do financiamento das dívidas dos clubes brasileiros (cerca de R$ 4 bilhões), sofreu modificações para ser aprovada.

No novo texto, os clubes continuam podendo financiar as dívidas em até 20 anos, mas o percentual máximo do caixa permitido para pagamento da folha subiu de 70% para 80%. A exigência do débito negativo também caiu: os clubes podem gastar até 5% mais do que arrecadarem por ano. Ainda assim, os clubes precisam ter a certidão negativa de débitos para se enquadrar nas exigências do governo (veja ao lado todas as mudanças).

O ponto que beneficia Bahia e Vitória, no entanto, foi mantido: além dos clubes da Série A, os da Série B do Campeonato Brasileiro passam a ter direito a voto na eleição para presidente da CBF, o que faz dos clubes a maioria sobre as federações, com 27 votos.

Bahia 'enquadrado'

O vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, acredita que as mudanças no projeto inicial não fazem muita diferença para o clube. Para ele, o que mais dificulta é a unificação das contas e o CNPJ - exigência que se manteve. Mesmo assim, Henriques afirmou que o clube já se preparava para se enquadrar nas demandas mais 'duras. "O gasto com a folha de pagamento subir para 80% da folha, hoje, não faz diferença para a gente. Facilita, claro, mas já estávamos nos preparando para isso (se adequar para os 70%). Estamos só esperando que a MP seja aprovada para fazer o pagamento dos débitos", disse.

O vice-presidente argumentou que, embora algumas mudanças tenham sido boas para o Bahia, não dava para esquecer que vieram da 'bancada da bola' do congresso. "O fim da exigência do déficit zero, mesmo, foi um pedido dos clubes para poder se programar. A diminuição das contrapartidas também", disse.

O dirigente se mostrou avesso a uma mudança. "Eu, particularmente, achava importante que a Seleção fosse considerada patrimônio cultural. Mas no que toca aos clubes eu acho que foi muito positivo", completou. O presidente do Vitória, Raimundo Viana, não foi localizado para repercutir a aprovação da MP.

Outras impressões

Clubes como o Flamengo e o movimento Bom Senso FC acreditam que o progresso poderia ter sido maior. Pouco antes da votação, um acordo entre líderes partidários retirou do texto original algumas contrapartidas, como o aumento do peso dos clubes grandes nas eleições nas federações estaduais. "É um avanço, mas fica um gosto amargo", disse o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira, que vive relação difícil com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

adblock ativo